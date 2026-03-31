Sagunt: 'Semana Santa Inclusiva' aclara las "dudas frecuentes" sobre la entrada de las mujeres en la cofradía

La falta de información es una de las cuestiones que, en opinión del colectivo 'Semana Santa Inclusiva' de Sagunt, explica la limitada penetración de su iniciativa para que la Cofradía de la Purísima Sang de Nostre Senyor Jesucrist se abra a las mujeres en pleno siglo XXI. Tras los 267 votos recogidos en contra frente a los 114 a favor, el colectivo no solo ha visto cómo el Gobierno iniciaba acciones para retirar el 'interés turístico' a la fiesta y denunciar la discriminación a la Fiscalía. También ha recibido el apoyo de agrupaciones de mujeres laicas y religiosas de toda España. Pero, con el paso de los días, ha hecho autocrítica y ha optado por aclarar las dudas más frecuentes que surgen entre muchos cofrades al abordar qué implicaría la inclusión.

Mientras prepara la nueva concentración de esta tarde a las puertas de la ermita para reivindicar la inclusión, el colectivo ha querido afrontar la sensación de confusión que ha detectado entre integrantes de la entidad pues, según testimonios recogidos tras el escrutinio, muchos votantes en contra les confesaron luego no contar con la información suficiente sobre las implicaciones reales del cambio.

Desde 'Semana Santa Inclusiva' han lamentado, además, "que un proceso de tal calado histórico no haya venido acompañado de una campaña informativa clara y pedagógica". “Consideramos que muchos cofrades basaron su voto en temores infundados sobre la pérdida de tradiciones, cuando el objetivo es precisamente asegurar el futuro de la fiesta mediante la igualdad”, afirman.

Daniel Tortajada

Por ello, creen que “la falta de claridad sobre qué cambiaba exactamente con la entrada de las mujeres ha provocado un resultado que no refleja la voluntad de una sociedad saguntina que ya vive en igualdad en todos sus otros ámbitos" y en otras fiestas como Fallas o Moros y Cristianos.

Aclaraciones

Entre otras cosas quieren aclarar que cuando entren las mujeres en la cofradía "no pasará absolutamente nada", sino que lo harán "con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro cofrade". También aseguran que esto "tampoco esto afectará a las mayoralías apuntadas" y que las mayoralías "tampoco tendrán que ser mixtas y se seguirán formando como siempre por familia amistad o intereses comunes".

Así ha sido en Sagunt la procesión del Encuentro tras la polémica sobre el veto a las mujeres / Daniel Tortajada

"Si una mayoralía no puede llevar el Nazareno, se hará lo de siempre: es decir se pedirá ayuda a otros cofrades que ayudarán encantados", añaden.

También insisten en que la cofradía es católica y que la entrada de las mujeres "no cambia ninguna norma religiosa".