Sonora protesta en Sagunt "por la dignidad de la escuela pública"

Docentes, alumnado, familias y representantes políticos del Camp de Morvedre se ha concentrado hoy en el Port de Sagunt para gritar "No a les retallades en educació". Con este gesto, la Plataforma de l’Enseyament Públic ha querido apoyar la huelga en el sector de la enseñanza que han promovido cuatro sindicatos -STEPV, CC OO, UGT y CSIF- contra las políticas de la Conselleria de Educación, la falta de inversiones en distintos centros y las "ratios desproporcionadas" en las aulas.

A las 9.30 horas de la mañana, el Triángulo Umbral se ha llenado de pancartas y reivindicaciones para que así luego numerosas personas pudieran desplazarse a València y participar en la manifestación en la capital. Entre los asistentes había jóvenes de diferentes institutos, pero también alumnado de primaria, representación de las familias y el sindicato de estudiantes, colectivos de la comarca y representantes de diversos ayuntamientos.

En la concentración se han escuchado testimonios que han dado luz a diferentes carencias a nivel de infraestructuras, medios y personal.

Además, se ha pedido un aumento de las plantillas, recursos económicos suficientes y la reducción de la carga burocrática "para tener más tiempo de atender la parte pedagógica".

Las demandas de mayores salarios "para dejar de ser los docentes peor pagados del estado español" también se ha dejado oír

"La Conselleria de Educación está alejada de nuestra realidad, masificando las aulas, evidenciando una dejadez en las infraestructuras y falta de adaptación de los centros ante el cambio climático. Nuestros centros necesitan recursos reales”, apuntaba la delegada del STEPV, Ester Roca.

"Demandamos infraestructuras educativas dignas y climatizadas, más plantillas de personal para atender la inclusión educativa y mejoras a las condiciones laborales del profesorado que impliquen un subida salarial de la parte autonómica de la nómina y que en el País Valencià supone que un profesor cobre unos 300 € menos que en el resto de comunidades autónomas de España. Nos movilizamos por la dignidad de la escuela pública", resumía Francesc Cayo de CCOO.