La presidenta de la asociación cofrade del Port insta a que la Semana Santa de Sagunt "evolucione"

La presidenta de la Asociación Cultural Cofrade Semana Santa Puerto de Sagunto, Begoña Adam, ha calificado de retroceso la decisión de la Cofradía de la Sang de no permitir la entrada de las mujeres."Con todo mi respeto a la decisión, que no comparto, y a la Cofradía, que por supuesto puede hacer lo que considere, no podemos ir para atrás. Esto me recuerda a las aulas de solo niños y solo niñas en los colegios. No es una cuestión de imponer sino de adaptarse. La Cofradía debe ser un reflejo de la sociedad porque es parte de la misma y ahora no lo es", atendiendo al resultado de la votación, con 114 votos a favor y 267 en contra, explicaba.

Daniel Tortajada

La Hermana mayor de la Cofradía del Santo Sepulcro del Port considera que "hay que evolucionar. Hoy en día, evangelizar ya no es una cuestión exclusiva de hombres , ya hay mujeres que evangelizan e incluso los libros de evangelización están cambiando, incorporando por ejemplo un lenguaje más inclusivo adaptado a los nuevos tiempos. Si queremos que las cosas vayan mejor, tenemos que crecer y evolucionar. Ya lo han hecho otras cofradías. La Iglesia y el arzobispado ya integran a las mujeres, no se entiende, en este contexto, como la cofradía de Sagunt no".

No polemizar, ayudar

Adam, que asegura que "mi intención no es polemizar, sino ayudar", recuerda que "en los Estatutos de la Cofradía del Santo Sepulcro, de 1950, la participación quedaba relegada a hombres exclusivamente y a principios del 2000, los cambiamos para que entraran las mujeres y no ha pasado nada", un ejemplo con el que anima a la sang a llevarlo a cabo.

La presidenta de la asociación también ha analizado las consecuencias que la votación del pasado 22 de marzo podría conllevar, como la revocacion de la declaración de la Semana Santa Saguntina como Fiesta de Interés Turístico Nacional. "Todo esto me entristece muchísimo porque tanto la cofradía como las diferentes mayoralías han trabajado muchísimo en conseguir este distintivo y ahora parece que no importa", terminaba.