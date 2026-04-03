Estivella vive su madrugada más sagrada con el canto de las "Siete leguas de Belén"

Estivella ha vivido esta madrugada una de las tradiciones más antiguas de la Semana Santa: El canto de las siete leguas de Belén. Una canción popular, original de este municipio de la Baronia, hecha por los mismos vecinos y vecinas, que ha pasado de padres a hijos a través de la tradición oral desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.

Se trata de un canto de aurora que narra de manera muy particular los momentos más destacados de la pasión de Cristo a través de un recorrido de 14 paradas a modo de estaciones como si de un Via Crucis se tratara. El canto comenzó siendo un canto de hombres, pero en la actualidad son las mujeres las que lo han mantenido.

Tradición en alza

Esta tradición, que fue perdiendo auge en los últimos años, está en alza, y cada edición son más los vecinos y visitantes los que se animan a mantenerla viva, ya que son decenas las personas que la secundan como ya ocurriera en 2025, tal y como asegura a Levante-EMV el cronista local, Lluís Mesa. "A pesar de que es una tradición religiosa, permanece gracias a la sociedad y este hecho la pone todavía mas en valor", contaba.

Mujeres cantando las Siete leguas de Belén, en una anterior edición. / Levante-EMV

Este recorrido comienza a las 00.00 y suele finalizar entre las 02:00 o las 03:00 de la madrugada del viernes, una especie de camino que se inicia con el monte de los olivos y acaba con la crucifixión, una narración cantada y participada por decenas de vecinos y vecinas. El canto da inicio en la plaza de la Iglesia y finaliza en la misma, después de pasar por varias calles del pueblo, con un Padrenuestro y un Ave María.

La importancia que ha adquirido este acto dentro de la Semana Santa de Estivella, donde puede cantar todo el que quiera, ha llevado a preservar su narración, que aunque se transmitía de manera oral, su letra ya permanece recogida en escritos para evitar que pueda desaparecer en un futuro, tal y como explicaba el propio cronista.