Sagunt ha vivido una subasta de récord para determinar quienes llevarán las andas en la procesión del Santo Entierro. Estas pujas siempre están reservadas a los integrantes de la cofradía que organiza los actos de la Semana Santa desde hace más de 500 años, la de la Purísima Sangre de Jesucristo que este año ha sido noticia a nivel internacional por el veto a las mujeres. En este caso, la recaudación total lograda por la mayoralía del año ha ascendido a 18.220 €. Todo, tras una puja por las andas, sayones, tambor e incensario que comenzaba muy tibia, pese al buen ambiente, pero que se ha animado en los últimos minutos.

Algunas andas han llegado a subastarse por cifras casi históricas, como es el caso del Nazareno, una de las más codiciadas y queridas por los cofrades, por la que se ha llegado a pagar este año 3.450 euros que contrastan con los 800 euros abonados por esta el año pasado. A muy corta distancia ha estado el Ecce Homo, que ha alcanzado la cifra de 3.200 euros, mientras que en 2025 se subastó por 1950 euros. La Soledad, otro de los pasos icónicos de la Semana Santa Saguntina, se ha cerrado con 3.000 euros, frente a los 400 del año pasado. El otro paso destacado ha sido el del Cristo de la Buena Paz que ha alcanzado los 2.200 euros, 100 euros menos que en la subasta anterior.

Semana Santa de Sagunt: Pagos de récord por llevar andas en una procesión / Levante-EMV

Por contra, se han visto reducidas las pujas de otras andas como la de la Entrada de las Palmas, a la que le ha costado arrancar y sobrepasar los 100 euros, o el Desenclavament por las que se llegaron a pagar en 2025 1.800 euros por cada una, mientras que este año han sido 500 y 650'euros respectivamente, y lo mismo con la Dolorosa que pasa de 1.200 euros a 800 este año.

Tampoco han estado mal los 550 euros por el tambor 'dels saions' o los 450 por el incensario, a lo que se suman los 350 por los sayones y los 150 por el traje del capitán.

Satisfacción y fin

La subasta acababa con la alegría de la mayoralía de 2026, voces de satisfacción que se pudieron escuchar desde fuera de la ermita, en una plaza repleta de gente hasta los topes en la que ha tenido serios problemas para acomodarse la Banda de cornetas y tambores de Morvedre de la cantidad de gente que acudía a ver y disfrutar de la subasta, lo que impedía a veces oír a los mayorales cantar las pujas.

El clavario cerrando la subasta. / LEVANTE-EMV

El acto llegaba a su fin cuando el paso de la Soledad giraba la esquina de la calle Castell para encarar la subida a la ermita, un anda que salía de la Iglesia de Santa María, tras el tradicional Sermó del Desenclavament.

Ya a las 20 horas, daba comienzo la procesión del Santo Entierro, una de las más bonitas y secundadas de la Semana Santa saguntina, en la que procesionan centenares de cofrades de la Cofradía de la Puríssima Sang de Jesuscrist junto a todas las andas subastadas con anterioridad, a las que se añaden el Santo Sepulcro y la Vera Creu que, según la tradición, guarda una reliquia del 'Lignum Crucis'. Entre todos los pasos decorados con arreglos florales, destacaba el Cristo de la Buena Paz, en el que la cruz sale de una corona de flores y elementos vegetales. "Ha sido un arreglo muy espacial y diferente", explicaba el florista, Vicente Vidal.