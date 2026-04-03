Semana Santa en Sagunt: La reivindicación de la igualdad desde los balcones se diversifica

Las demandas de igualdad en la cofradía que organiza la Semana Santa de Sagunt siguen siendo una minoría en los balcones de la ciudad que lucen estos días las banderolas asociadas a esta celebración. Sin embargo, después del tercer rechazo a la entrada de mujeres, esta vez ha empezado a diversificarse el modo en que los partidarios de la inclusión hacen ver desde sus viviendas esta reivindicación que ha traspasado fronteras; un 'no' que amenaza con hacer perder el título de "fiesta de interés nacional" y que el Ministerio de Igualdad ha denunciado ante la Fiscalía.

Si desde hace años esta lucha solo se identificaba con la colocación de un crespón negro en la tela morada, ahora ya hay quienes le han añadido el símbolo de la mujer e incluso le han insertado a este un puño en alto.

A eso se le añaden pancartas con textos, como los que se podían leer sobre una banderola colocada en el balcón de una casa situada a las puertas del calvario por donde hoy ha pasado el multitudinario Via Crucis: 'Devoción con amor' y 'Jesucristo nos amó a todas y todos por igual'.

Cartel colocado en lo alto del lateral de un edificio. / Levante-EMV

También hay otros balcones donde ondean telas con el mensaje "I les dones?" y "Per tradició, per igualtat".

Pero hay quien incluso ha puesto un cartel en su fachada con un claro 'Dones a la confraria sí', algo que hasta ahora tampoco se había visto; toda una expresión visual "que pretende visibilizar la demanda de igualdad y la necesidad de fomentar los cambios en la cofradía", como explicaba a Levante-EMV una de las personas que ha dado este paso. Unas acciones que, aunque sean contadas, se suman a las de quienes este año han renunciado a colgar cualquier banderola de la Semana Santa en señal de protesta.