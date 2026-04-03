Unanimidad en Sagunt para pedir el traslado y la ampliación del centro de salud de Baladre

Sagunt ha acordado por unanimidad de todos los grupos municipales instar a la Conselleria de Sanitat a realizar un estudio técnico que analice la "necesidad y viabilidad" del traslado del centro sanitario del barrio Baladre. Esta iniciativa, que surge de la propia asociación vecinal de la zona, propone cambiar la ubicación de este centro de salud de la plaza Camilo José Cela a un edificio ya construido de la plaza Tirant lo Blanc como una opción para la ampliación de los servicios sanitarios.

La moción fue propuesta por los grupos municipales PSOE, PP, Vox y EU-Unides Podem y, tras ser expuesta en el pleno por el presidente de la Asociación Vecinal de Baladre, José Salcedo, finalmente se convirtió en una declaración institucional respaldada por toda la corporación.

Tal y como se detalla en la exposición de motivos del documento aprobado, el actual centro de salud de Baladre requiere una planificación estratégica que garantice la adecuada prestación del servicio sanitario en el contexto actual de desarrollo urbano y económico de la ciudad: “En el entorno ya se están instalando empresas de gran calado, circunstancia que implica un incremento de la actividad laboral y un previsible aumento de población usuaria de los servicios sanitarios, generando nuevas necesidades asistenciales”.

"Solución eficiente"

De este modo, la Asociación Vecinal de Baladre propone trasladar el centro sanitario a un edificio ya construido en la plaza Tirant lo Blanc, “lo que permitiría una solución eficiente, sostenible y de bajo impacto presupuestario, ya que el coste de adecuación sería mínimo en comparación con una infraestructura de nueva construcción”.

En el documento aprobado se enumeran las grandes ventajas que presentaría esa nueva ubicación para adecuar las instalaciones al crecimiento presente y futuro de la ciudad como, por ejemplo: ampliar el número de consultas médicas, incrementar las consultas de pediatría e incorporar nuevas especialidades médicas. Asimismo, se podría habilitar una sala de ecografía, y mejorar los espacios asistenciales, así como de atención al paciente. La Asociación Vecinal de Baladre también propone valorar la posibilidad de disponer de servicio de urgencias sanitarias conforme a la planificación y los criterios técnicos de la Conselleria de Sanitat.