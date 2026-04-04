Una de cal y una de arena para el patrimonio saguntino en esta Semana Santa

El patrimonio saguntino está atrayendo a cientos de visitantes en esta Semana Santa intentando mostrar su mejor cara y con un horario de visitas ampliado, aunque aun con lagunas.

Uno de los aspectos más destacados es que el Museo Histórico de Sagunt (MUHSAG) ha reabierto al fin su segunda planta tres meses después de un desprendimiento de parte del techo de pladur que obligó a principios de enero a cerrarla, como ya había ocurrido en septiembre de 2024 y adelantó Levante-EMV.

Una intervención puntual en la zona afectada ha permitido reanudar las visitas por la planta alta del edificio donde se pueden descubrir cómo era la vida cotidiana en el periodo ibero-romano, además de contemplar mosaicos y piezas de gran interés como el busto de Diana o el Hermes Báquico.

Museo de Sagunt. / Daniel Tortajada

Aunque la Consellera de Cultura, Carmen Ortí, anunció el pasado mes de febrero una actuación "inminente" para permitir la reapertura cuanto antes de museo y del Centro de recepción de visitantes del Castillo, la Semana Santa solo ha traído buenas noticias para el museo. El otro edificio sigue cerrado al continuar pendiente de reparar la parte del tejado exterior que se cayó a mediados de febrero tras los fuertes vientos que dejó la borrasca Oriana, como avanzó este rotativo. Por tanto, hasta nuevo aviso, los turistas se quedarán sin poder recibir información de la fortaleza si bien la Conselleria ya ha puesto unos aseos portátiles en la zona del foro después de un mes sin prestar ese servicio básico, como contó este diario. Además, la entrada al Castillo es por la salida habitual, es decir, por el lugar que era también utilizado como acceso hasta que se abrió el centro de visitantes.

El acceso a la zona, en cualquier caso, ofrecerá un aspecto mejorado con las obras recién acabadas por el ayuntamiento que han permitido además mejorar la seguridad tanto en las dos subidas hacia el Castillo como en la ubicada entre pinos en plena ladera que permite contemplar los restos iberorromanos.

Daniel Tortajada

Horario especial

Tanto este último monumento como el Teatro Romano y el museo han estrenado un horario especial para esta Semana Santa impulsado por la Conselleria. Esto permitirá recorrer las instalaciones de 10 a 20 horas los días 3, 4, 5 y 6 de abril, es decir, en Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección y Lunes de Pascua.

Ya el fin de semana que viene, el domingo estará abierto todo de 10 a 14 horas pero el lunes de San Vicente podrá ser visitado con el horario ampliado de 10 a 20 horas.

Patrimonio industrial

Conocer la historia de la ciudad factoría del Port de Sagunt también será posible esta Semana Santa, aunque solo en dos días no festivos. El Horno Alto y la nave de Efectos y Repuestos de la antigua AHM que albergará el futuro museo industrial y de memoria obrera ofrecen un horario especial para visitas guiadas solo este sábado 4 y el viernes 10 abril. La Fundació Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt las ha previsto en el primer caso, a las 10:00, 12:00horas (en valenciano) y en el segundo, a las 10:00, 12:00h.(en valenciano) y 17:00h. El recorrido parte del Horno Alto nº2, donde se proyectará un audiovisual y se accede a la plataforma de trabajo, interior de la cuba y al primer nivel del sistema de refrigeración. Al finalizar, la visita continúa en la Nave Almacén de Efectos y Repuestos.