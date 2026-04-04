Gilet espera recibir a 2.000 personas diarias en Sant Esperit

El buen tiempo ha adelantado la llegada de usuarios a la zona recreativa de Sant Esperit de Gilet, que desde este jueves ya contaba con visitantes, principalmente de la Comunitat Valenciana.

Este es uno de los lugares más frecuentados en la Semana Santa y Pascua de la comarca del Camp de Morvedre en la que se espera una afluencia de 2.000 personas diarias, principalmente sábado, domingo y lunes, a tenor de los datos registrados de los dos últimos años.

Para ello, el Ayuntamiento de Gilet ya ha puesto en marcha un dispositivo especial que se concreta en una zona de aparcamiento regulado por personal propio, con el objetivo de evitar obstrucciones en las vías y problemas de tráfico. Un parking, con una capacidad de 150 vehículos, en el que se cobra 2,5 euros por coche, cantidad que "revertirá en el mantenimiento del área recreativa", tal y como han adelantado a Levante-EMV desde el consistorio. "Lo que se recauda se reinvierte en mantener en buen estado el área recreativa", aclaraban. A esto se suma una mayor presencia de la Policía local, principalmente para temas Tráfico y seguridad, con refuerzos de la Guardia Civil para momentos puntuales.

Zona recreativa de Sant Esperit con visitantes. / LEVANTE-EMV

Mantenimiento

Precisamente, el mantenimiento es un de los principales problemas de Sant Esperit. "Aunque la zona es competencia de la Generalitat, desde el ayuntamiento tenemos que actuar con medios propios o bien porque los de la conselleria son insuficientes o porque este servicio no llega o no es diario", explicaba el alcalde Salva Costa. Una actuación que consiste, sobre todo, en la recogida de basura y limpieza de los aseos públicos que existen en el área de esparcimiento, principalmente. "Si queremos que la zona esté bien, nos vemos obligados a actuar", añadía. La denuncia de la administración local de la falta de brigadas de la conselleria ha sido una constante en los últimos años.

Además del área recreativa, este año, otro de los lugares de interés serán las trincheras de la Guerra Civil puestas en valor. "La zona está espectacular, es accesible y muy interesante para visitar en familia". Los trabajos arrojaron a la luz importantes hallazgos en esta línea de trincheras de la montañeta de Ermita como un fortín y un puesto de tiro. Se trata de una de las líneas mejor conservadas de la comarca.