Gilet vivirá el Domingo el madrugador Encuentro Glorioso

Gilet volverá a vivir el Domingo de Resurrección con su tradicional Encuentro Glorioso, entre el Corazón de Jesús y La Dolorosa.

El acto es uno de los más madrugadores de la jornada, pues está previsto a las 8 horas, como es habitual. En él, está previsto que una niña que tomó la primera comunión el año pasado cante la tradicional salve.

El acto también incluye otras particularidades, como una traca de caramelos y una suelta de palomas en señal de paz que ahora cobrarán aun más sentido, con un panorama internacional marcado por las guerras en Ucrania, Irán o Gaza.

Ésta no será la única localidad que celebre el Domingo de Resurrección en la comarca con un acto especial. En el Port de Sagunt, también se ha previsto la procesión del Santo Encuentro a partir de las 10 horas. Allí, a la altura de la Tenencia de Alcaldía se producirá ese momento tan esperado entre las imágenes de la Virgen Dolorosa y del Sagrado Corazón de Jesús.