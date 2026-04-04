Semana Santa de contrastes en Estivella: Actos religiosos y taurinos
Las celebraciones más tradicionales se combinan con 'bous al carrer', 'remembers' y otras actividades
Estivella vivirá este domingo uno de los encuentros más emblemáticos de la Mancomunitat de la Baronia junto con el de Gilet. Uno de los aspectos más llamativos son sus tres ubicaciones, de ahí que haya acuñado el nombre por parte de algunos como " el Encuentro de las tres plazas", ya que se desarrolla en estas.
El acto se iniciará a las 10 horas, con la salida de los pasos del Jesucristo Resucitado y la Dolorosa, que se encuentra por primera vez en el carrer Ample. Allí se producen las tradicionales reverencias, uno de los momentos más esperados por los feligreses y vecinos de la localidad, al ritmo de una música especial reservada para este instante.
Sin embargo, a la reverencia se añade otro momento relevante: la retirada del velo a la Dolorosa. Hasta ahora la tradición marcaba que fuera la Clavariesa la que protagonizara esta acción, pero la falta de festeros de los últimos años ha llevado a que sea el sacerdote titular de la parroquia, Vicente Planells.
Bous al carrer
Los actos religiosos se combinan en el municipio con los bous al carrer, en concreto con la celebración del Bou de Pascua, que cumple cinco años y que organiza la asociación que lleva su nombre.
Los festejos taurinos comenzaron este jueves con un toro embolado y continuarán hasta el sábado 4 de abril; una programación en la que se añade tardeos, orquestas... y que culmina con varios eventos como una trashumancia infantil a partir de las 12 horas , además de las tradicionales calderas. Por la tarde habrá exhibición de ganado y por la noche el segundo Remember.
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