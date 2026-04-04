Semana Santa en Sagunt: Un proyecto creativo que denuncia la exclusión de las mujeres se hace viral

El último veto a que las mujeres entren en la cofradía que organiza la Semana Santa en Sagunt impactó tanto en dos estudiantes andaluzas de una escuela madrileña que decidieron no volver a su casa durante estas vacaciones, sino ir a Sagunt y reivindicar de forma creativa lo que ven "una injusticia que discrimina por género basándose en la tradición".

Rocío Navas Cano y María López Pérez dieron ese paso al sentirse "sorprendidas e impactadas" al conocer la noticia por la televisión. Su objetivo era unirse a las mujeres y hombres que llevan años defendiendo en Sagunt sin éxito la inclusión, dando forma a un proyecto creativo que apela a la reflexión de los cofrades "de forma respetuosa y nada ofensiva".

Una de las estampitas realizada por las dos estudiantes. / Levante-EMV

"Nos dimos cuenta de la contradicción que supone la tradición de esta cofradía, que excluye a las mujeres cuando la propia religión está construida sobre figuras femeninas clave. Así que quisimos darle literalidad a su tradición que tanto quieren mantener", explican.

Para ello, rediseñaron las cuatro andas de la cofradía que incluyen a la Virgen a partir de las fotos que encontraron por internet, eliminando esas imágenes femeninas, "para que se den cuenta que excluir a las mujeres hace que las escenas de su Semana Santa no tengan ningún sentido".

Otra de las 'estampitas' realizadas por las dos jóvenes. / Levante-EMV

Luego lo plasmaron en los soportes gráficos típicos de Semana Santa, como carteles y las estampitas que en Andalucía se suelen hacer de cada paso. Así, mientras estas últimas llegaron a repartirlas en mano, los carteles los colocaron en puntos clave de la localidad "aunque ahí no duraron mucho", como explican a Levante-EMV desde el colectivo Semana Santa Inclusiva, con el que contactaron.

Sin embargo, su proyecto también tuvo un componente audiovisual y lo compartieron en sus redes sociales, donde está teniendo un gran alcance, especialmente en TikTok. "No es solo una opinión, sino una demostración visual usando el propio lenguaje de su tradición para mostrar su incoherencia", añaden.

Desde el colectivo Semana Santa Inclusiva, una de sus portavoces, Blanca Ribelles, ha querido agradecer este gesto de apoyo que, a su juicio, "evidencia la importancia de una reflexión colectiva sobre la necesidad de permitir el acceso a la cofradía a cualquier persona, sin discriminarla por su sexo".