La urbanización de unas zonas de montaña en Sagunt encalla antes de iniciarse

La urbanización de varias de montaña de Sagunt con chalés diseminados es una de las viejas asignaturas pendientes de la ciudad para así dotar a estas zonas de servicios básicos como el alcantarillado o un mejor alumbrado público. Sin embargo, estos trabajos siempre implican importantes desembolsos económicos a los propietarios de terrenos en la zona y el primer intento más firme que ha realizado el ayuntamiento para impulsar este tipo de obras ha encallado antes de iniciarse.

La razón es que el gobierno local ha sondeado primero al vecindario de la zona de La Pinada–Pla del Bou a través de un proceso realizado por la Concejalía de Participación Ciudadana y el sentir mayoritario ha sido un "no" rotundo.

La consulta, dirigida a un total de 237 propietarios afectados, ha planteado si desean que el ayuntamiento acometa un proyecto de urbanización de la zona, cuyo coste recaería en un 90% sobre los beneficiarios.

Zona del Pla del Bou. / Daniel Tortajada

Ante esa posibilidad de tener que afrontar gastos, hubo vecinos que no tardaron en movilizarse creando grupos en redes sociales para frenar esta medida, como finalmente ha ocurrido. Para ello, llamaban a pronunciarse siguiendo el código QR incluido en las cartas enviadas por el consistorio para comunicar la apertura del proceso participativo o bien yendo personalmente a la sede de la Concejalía de Participación Ciudadana, ubicada en las antiguas oficinas de AHM en el Port de Sagunt. De hecho, de las respuestas recogidas, tan solo 50 personas se han mostrado favorables a esta actuación, lo que representa un 21% del total.

A la vista de los resultados, desde el equipo de gobierno de PSPV-PSOE y EU se ha considerado que "no existe un respaldo significativo" a la realización del proyecto en el corto plazo. "En consecuencia, la urbanización de los diseminados de La Pinada–Pla del Bou no será una actuación prioritaria en la planificación municipal", explican desde el consistorio.

Vista de la zona de La Pinada. / Ayuntamiento de Sagunt

"Todo un alivio"

Esto ha supuesto "todo un alivio" para la mayoría de los afectados, como reconocía a Levante-EMV la presidenta de la asociación vecinal del Plà del Bou, Mayte Martínez. "En la asociación no quisimos tomar partido, pero sí recomendábamos a la gente que se pronunciase de una manera u otra, porque era un tema muy importante", asegura especificando que la propuesta de urbanización afectada a dos de la tres zonas por las que hay chalés en el Pla del Bou.

Personalmente, sí admite que "sintió mucho miedo" al recibir la carta del ayuntamiento, ante el temor de que la iniciativa saliera adelante por el desembolso que podría suponer, "siendo que las viviendas disponen desde hace tiempo de servicios de agua y luz". "Esto son en su mayoría casas viejas. Y aunque nos dicen que eso revalorizara la zona, a la gente que vivimos aquí todo el año y no las tenemos para especular, de nada nos sirve eso", dice calculando que, solo en el Pla del Bou, "hay unas 130 casetas repartidas en tres zonas que son utilizadas como primera residencia" y no solo para veranear, como ocurría hace décadas.

Aun tras esta negativa, desde el consistorio remarcan que la Concejalía de Participación Ciudadana "tiene previsto seguir impulsando consultas en otros diseminados del término municipal que se encuentran pendientes de urbanización, con el objetivo de conocer la voluntad de sus propietarios y orientar la planificación de futuras actuaciones de manera transparente y consensuada".