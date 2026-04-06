Comienza en Sagunt una inversión de más de 50 millones de euros

Los primeros trabajos para hacer realidad la nueva depuradorareivindicada en Sagunt desde hace más de 10 años han empezado a hacerse realidad al calor de las obras de la gigafactoría de Volkswagen. La Generalitat, a través de la Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), ha iniciado el desbroce y excavación de tierra vegetal en una parcela cercana, lo que supone el arranque efectivo de unas obras que en esta primera fase incluirán la retirada de hasta 25 centímetros de suelo, como ha informado la administración en un comunicado.

La nueva infraestructura, que cuenta con un coste total de 50,77 millones euros y está diseñada para el tratamiento de aguas de 285.000 personas (casi el triple de las existentes), dará servicio al polígono industrial Parc Sagunt II, donde se instala la gigafactoría de Volkswagen que impulsa Power Co. Por ello, se ubica en el extremo este de ese desarrollo, concretamente, al norte del Camí Vell de la Mar.

Además de dar servicio a este polígono, así como los municipios de Sagunt, Estivella, Albalat dels Tarongers, Gilet y Petrés, el proyecto permitirá otros objetivos. Por un lado, mejorar la capacidad de respuesta del sistema de saneamiento existente pues contempla la transformación de la actual depuradora construida en 1979 y ampliada en 1993 para convertirla en una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) equipada con depósito de tormentas.

Recreación de cómo será la nueva depuradora. / Levante-EMV

Asimismo, la nueva planta contará con tratamiento terciario, como se demandaba desde distintos sectores de Sagunt desde hace años, especialmente, desde la comunidad de regantes, además del ayuntamiento. Esta medida "no solo garantizará una mayor calidad del agua vertida al entorno de la Marjal dels Moros sino también permitirá la reutilización del agua, contribuyendo a reducir la presión sobre los recursos hídricos en la zona tanto para el sector agrícola como para el empresarial que se encuentra en pleno desarrollo en la zona", destacan desde la Generalitat.

La actuación, que está financiada por la entidad dependiente de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación y la Unión Europea, mediante el Programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027, también "contribuirá a mejorar el curso del río Palància", como explican desde la Conselleria.

Esta inversión, ejecutada por la unión temporal de empresa (UTE) compuesta por Ferrovial, Cadagua y Ocide, "se alinea con los principales instrumentos de planificación en materia de agua, energía y cambio climático, entre ellos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, el Plan DSEAR, la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030, el II Plan director de Saneamiento y Depuración de la Comunitat Valenciana y el Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027", concluyen.