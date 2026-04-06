Conciertos gratuitos y gastronomía transformarán durante cuatro días el Port de Sagunt

Uno de los espacios más emblemáticos del Port de Sagunt se llenará de vida este fin de semana con la primera edición del 'Gerencia Fest', un festival de entrada gratuita que combina sesiones de DJ, bandas emergentes y potentes tributos con una variada oferta gastronómica de food trucks.

Los jardines de la antigua Gerencia de los Altos Hornos del Mediterráneo (AHM), el espacio vallado que en su día albergaba los chalés reservados a los ingenieros de la fábrica, se transformarán durante cuatro días. Lo harán con música que, según los organizadores, está "pensada para todos los públicos" y llenará de citas la mañana, la tarde y la madrugada.

Desde el viernes 10 al lunes 13 de abril, un total de once bandas llenarán el lugar. Entre ellas, hay conjuntos locales como Los Nodoyunas, un conjunto que a finales de 2020 lanzó su primer disco, los 'Rots Remember Band' que llevan más de 20 años rindiendo tributo a las canciones de los 80 o 'Manolos Plateados', que revive la música del grupo El Último de fila y Manolo García.

El cartel se completa con otras propuestas que van desde el 'indie' al rock. La jornada inaugural, este viernes 10 de abril, arrancará a las 18:00 horas con la sesión de Román DJ, encargada de calentar el ambiente. A las 20:00 horas será el turno de Rots Remember Band, mientras que la noche alcanzará su punto álgido a las 23:30 horas con Pedrá, reconocido homenaje a Extremoduro.

El sábado 11 de abril ofrecerá una intensa agenda. A las 12:30 horas abrirán escenario Manolos Plateados. Ya por la tarde, a las 16:00 horas, actuarán Los Nodoyunas, seguidos a las 20:00 horas por Destrangis, banda tributo a Estopa. La jornada culminará a medianoche con la actuación de Volavent.

El domingo 12 de abril continuará la propuesta musical con Drem On, banda de versiones rock, a las 12:30 horas. A las 16:00 horas llegará Fitipaldisband, homenaje a Fito & Fitipaldis, mientras que a las 20:00 horas será el turno de Super 8. La noche cerrará a las 23:30 horas con The Lorian.

Finalmente, el lunes 13 de abril pondrá el broche al festival con la actuación de Batería Baja a las 13:00 horas, en una despedida que promete mantener el pulso musical hasta el último momento.

Montaje de 'food trucks' en un anterior festival en la Gerencia de AHM. / Daniel Tortajada

Oferta gastronómica

A eso se le sumará una variada oferta gastronómica de 12:30 a 00:00 horas, con tacos artesanales y hamburguesas gourmet, además de zona chill out en un lugar cargado de historia y de una variada vetegetación que lo convierte en un espacio único.

Además, tanto el sábado como el domingo habrá juegos para los más pequeños de 12 a 17 horas, como afirman desde la organización.

Esta nueva propuesta fue presentada por el consistorio en la última edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, con tal de atraer a un nuevo público de todas las edades. Con ello, se volverá a apostar por la música en directo para dar vida al espacio, como ya se hizo con el 'Callejeando Food Fest' celebrado en junio de 2024 o con el festival de percusión Percumón.