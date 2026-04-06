Emotivos 'Encuentros' abren la Pascua en el Camp de Morvedre

Emotivos 'Encuentros' abrieron la Pascua en distintos rincones del Camp de Morvedre. Lugares como el Port de Sagunt, Petrés, Gilet o Benifairó de les Valls celebraron de esta manera la Resurreción, en actos que volvieron a reunir a numerosas personas.

En Petrés, el Encuentro entre el Salvador y la imagen de la Inmaculada obtuvo una gran participación y, como de costumbre, llegó precedido la noche anterior de la "enramà”, que consiste en plantar pinos en el recorrido de la procesión, una tradición que se daba ya en 1699.

El carácter festivo de la jornada se vio completado, además, con varios actos promovidos por los festeros de 'els Casats de la Puríssima' de Petrés, que organizaron calderas, rifa y tardeo donde se impuso el buen ambiente.

Joven que cantó durante el Encuentro de Gilet. / Levante-EMV

El Encuentro más madrugador se produjo en Gilet a las 8 horas entre el Corazón de Jesús y La Dolorosa mientras una joven cantaba la tradicional salve para dar paso después a una traca de caramelos y una suelta de palomas.

Numerosas personas comieron juntas las calderas en Petrés. / Natxo Corresa.

En el Port de Sagunt, las imágenes de la Virgen Dolorosa y del Sagrado Corazón de Jesús coincidieron a la altura de la Tenencia de Alcaldía para avanzar después hasta la parroquia de la Virgen del Carmen.