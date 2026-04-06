Estivella desvela más trincheras en su línea defensiva de la Guerra Civil

Estivella ha sacado a la luz nuevas trincheras dentro de la Línea defensiva del Palancia, una de las principales de la defensa de València durante la Guerra Civil, construida a la retaguardia de la Línea XYZ, y decisiva en la conocida "Batalla de Levante".

Tras la puesta en valor de una primera zona, conocida como Beselga I y Puntal de Pedro I, una nueva campaña, que se inició a finales del 2025, ha dado con otra, bastante más desconocida, al encontrarse escondida dentro de la montaña. En el primer caso, la línea de trincheras bautizada como Beselga II, pegada a la vía verde de Ojos Negros, ha arrojado un frontal defensivo de algo más de 50 metros, trincheras inacabadas en la que sí se han detectado decenas de agujeros para poner los cartuchos de dinamita. Además, también hay constancia del inicio de un refugio que tampoco se llegó a finalizar.

Agujeros preparados para los cartuchos de dinamita. / Levante-EMV

Dentro de esta segunda fase, están las trincheras del Puntal de Pedro II, algo más alejadas, tras la zona de chalets, en las que a lo largo de 200 metros se han detectado siete tramos de línea, que nunca se llegaron a acabar, pero sí que hay constancia que iban encaminadas a conectarse con las de Puntal de Pedro I.

Sin descubrir

Pese a que estas se encuentran en un peor estado que las primeras que se sacaron a la luz en la primera campaña, sí que plantean la posibilidad de que la línea defensiva de Estivella tuviera continuidad, por lo que no se descartan nuevos hallazgos, una incógnita que por ahora tendrá que esperar a nuevas prospecciones que, de momento, no están previstas.

Unos operarios en plenas tareas. / Levante-EMV

Respecto a la actuación que se ha llevado a cabo, dirigida por el arqueólogo José Martínez Alpuente, ha consistido principalmente en la limpieza de toda la zona, llena de matorrales, arena y piedras que ocultaban estos vestigios de la Guerra Civil Española. A esto se ha unido la habilitación y acondicionamiento del camino a la primera de las líneas defensivas descubierta que ya se ha puesto en valor, sacando a luz y permitiendo el acceso tanto de peatones como de vehículos hasta la zona.

Tanto las trincheras de una y de otra parte se han documentado y se han dado de alta en la Conselleria de Cultura como bienes patrimoniales y elementos defensivos de la línea del Palancia.

Fase I

Cabe recordar que las trincheras de Beselga I desvelaron la existencia de un nido de ametralladora de hormigón en perfecto estado mientras que en las del Puntal de Pedro I, el nido estaba sin terminar, pero llamaba la atención sus tres entradas conectadas a través de pasillos interiores; uno de los hallazgos más llamativos de todo este conjunto patrimonial de Estivella.