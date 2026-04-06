Sagunt cierra su Semana Santa más marcada por el renovado y controvertido veto a las mujeres

Un impresionante castillo de fuegos artificiales de la pirotecnia Alto Palancia de Altura, que incluyó un sonoro terremoto, puso fin en Sagunt a la Semana Santa más marcada por la controvertida negativa a la admisión de mujeres en la cofradía que organiza la celebración desde hace más de cinco siglos.

Esta vez, el renovado veto decidido por una amplia mayoría de 267 votos en contra frente a 114 a favor estuvo lejos de quedarse en el plano local o autonómico, como había ocurrido en las dos ocasiones anteriores. Lejos de eso, el resultado puso a la ciudad en el foco de la actualidad nacional e incluso internacional y, por primera vez, implicó dos acciones del Gobierno de España. Una de estas últimas ya había sido anunciada: La reactivación el expediente abierto por el Ministerio de Industria y Turismo para revisar la concesión del título de 'fiesta de interés nacional' tras una denuncia presentada por un integrante de la cofradía. La otra, no tardó en producirse pues el Ministerio de Igualdad denunció la discriminación a la Fiscalía.

Esto ha desencadenado un intenso debate en la calle, los medios de comunicación y las redes sociales de todo el país pero no ha evitado una gran afluencia a los actos que era destacada por el clavario del año, Gonzalo Escrig. "El balance es muy positivo. Hemos vivido una Semana Santa con una altísima participación, con mucha asistencia a los actos y, sobre todo, con un ambiente de respeto, de recogimiento y de implicación por parte de muchísimas personas. Es verdad que veníamos de unos días con mucho foco mediático en torno a una cuestión concreta, pero creo que la propia celebración ha demostrado algo importante: que la Semana Santa de Sagunto tiene una base muy sólida y que está muy por encima de cualquier circunstancia puntual", decía a Levante-EMV. "Como clavario, me quedo con eso: con la respuesta de la gente, con el trabajo de todos los que la hacen posible y con el valor cultural, humano y también de convivencia que hemos vuelto a ver en la calle", apuntaba.

Daniel Tortajada

También el apoyo municipal a la fiesta se ha mantenido intacto, por más que el alcalde, Darío Moreno, rompiera su silencio de los últimos años y abogara por "dar un paso hacia la igualdad" mientras el teniente de alcalde Roberto Rovira (EU) era el único del gobierno local que optaba por no firmar varias facturas relacionadas con la fiesta que luego asumió la Alcaldía.

Respaldo

Pero lo que sí ha cambiado es el respaldo y la visibilidad lograda por el colectivo Semana Santa Inclusiva, que lleva varios años reivindicando en Sagunt un cambio de los estatutos de la cofradía que permita entrar en ella a las "personas bautizadas" y no solo a los varones. Además de ser recibido por la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha logrado muestras de solidaridad de distintos puntos de España, como la acción de dos estudiantes andaluzas que se desplazaron a la ciudad desde Madrid y reivindicaron de forma creativa lo que ven "una injusticia que discrimina por género basándose en la tradición". A estas se les sumaron palabras de apoyo en la misma calle o a través de los medios de comunicación, como las de la presidenta de la Asociación Cultural Cofrade Semana Santa Puerto de Sagunto, Begoña Adam.

Las imágenes que dejó la Procesión de Viernes Santo en Sagunt / Daniel Tortajada

Visibilidad sin precedentes

Esto ha hecho que muchos integrantes de Semana Santa Inclusiva hayan vivido esta edición de la fiesta de una forma diferente a las anteriores, dada esa visibilidad sin precedentes. Como resumía su portavoz, Blanca Ribelles: "Yo he vivido los actos, las procesiones y quiero destacar el apoyo que sentido en las calles. La cantidad de gente que nos ha parado para animarnos a seguir. También han contactado con nosotros desde otros puntos de España, tanto para apoyarnos como para decir que ellos viven en situaciones parecidas a la nuestra. Toda la dimensión mediática y la visibilidad que hemos tenido ha servido para poner la igualdad encima de la mesa, no solo en Sagunto sino en otros rincones de España que viven la misma situación", decía.

Desde el colectivo aseguran que aún tienen que reunirse y pensar "con la cabeza fría" cuáles serán sus siguientes pasos. "Contamos con el respaldo del ministerio y, por supuesto que esto continúa. Nosotros seguimos en nuestra lucha por la igualdad y por el acceso pleno de las mujeres a la cofradía", apuntaba Ribelles.