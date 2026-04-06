Un saguntino opta a los Premios de la Crítica Literaria Valenciana

El saguntino Gregorio Muelas, una de las voces más proactivas de la literatura valenciana contemporánea, ha sido elegido como candidato final en los Premios de la Crítica Literaria Valenciana en la modalidad de narrativa con su obra ‘Caos II. La templanza del emperador’ (Olé Libros). Este certamen distingue anualmente las obras más destacadas de autores vinculados a la Comunitat Valenciana.

Muelas es autor de una obra amplia que abarca poesía, haiku, narrativa histórica y ensayo crítico. Su papel como codirector de la revista Crátera lo sitúa además en el centro del debate literario actual, impulsando la difusión de la poesía contemporánea tanto en España como en el ámbito internacional. Su presencia entre los candidatos finales refuerza el peso que su figura tiene dentro de las letras valencianas y reconoce la madurez de su producción reciente centrada en la novela histórica, sector en el que aporta a sus relatos la formación académica recibida en sus estudios como historiador. Sus obras han sido traducidas a múltiples idiomas.

‘Caos II. La templanza del emperador’ comparte candidatura con títulos de autores como Bibiana Collado, Borja Navarro o Emi Zanón entre otros. Los jurados, cuya composición se mantiene en reserva hasta el día del fallo, están formados por representantes de instituciones culturales y por críticos literarios procedentes de la prensa y de la investigación universitaria. Todos ellos son nacidos o residentes en la Comunitat Valenciana, lo que garantiza una lectura plural, especializada y profundamente vinculada al territorio.

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Como suele ocurrir con los premios de la crítica de ámbito nacional y autonómico, este galardón no cuenta con dotación económica, manteniendo su carácter estrictamente honorífico y centrado en el valor literario de las obras seleccionadas. Una vez anunciadas estas obras la entrega de los premios tendrá lugar en un acto público que se celebra tradicionalmente en la segunda quincena de octubre.