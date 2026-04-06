Una tradición que singulariza la Pascua en Les Valls

La bendición de las aguas de la Font de Quart ha vuelto a singularizar hoy la celebración del Lunes de Pascua en La Vall de Segó.

El acto ha reunido a decenas de fieles en uno de los parajes naturales más concurridos por estas fechas en las que permanece viva la costumbre de salir a pasar el día en familia o con amigos en largas jornadas donde no faltan almuerzos, largas sobremesas y potentes meriendas.

El cura de las parroquias de les Valls, Joaquín Sarrión, ha invitado a los fieles a vivir la Pascua y a ser testimonio día tras día. Tras la eucaristía, junto a los diáconos Jean Claude y Amable, recorrió el paraje y protagonizó la bendición de las aguas que nutrirán los pueblos de Les Valls y Almenara.

La celebración de la Pascua ha reunido a numerosos de vecinos del Camp de Morvedre, la Plana Baixa, l’Horta o incluso de varios países europeos que quisieron celebrar allí su Pascua. Tampoco han faltado representantes de los cinco pueblos de Les Valls, desde el alcalde de Benavites y secretario autonómico Carlos Gil, la alcaldesa de Faura y presidenta de la Mancomunitat de les Valls, Consol Durán, el alcalde de Benifairó, José Álvarez, la alcaldesa de Quartell, Cristina Marqués, y Paqui Cayo, concejala de Quart de les Valls.

Otros llenos

Otros espacios de la Vall de Segó también se han llenado estos días de gente deseosa de vivir la Pascua. El Parc de la Rodana de Faura, L’Era de Quartell y el Quadro así como la Ermita y los paelleros de Benifairó y el espacio de Benavites han vuelto a ser lugares de referencia.

Noticias relacionadas

Nueva bandera estrenada en el Encuentro de Benifairó de les Valls. / Levante-EMV

Encuentro con novedad en Benifairó

En ese inicio de la Pascua, Benifairó de les Valls vivió intensamente su tradicional Encuentro de Resurrección. En esta ocasión, la celebración cambió uno de sus símbolos; se trata de la bandera de España por una blanca como símbolo de la pureza que supone la Resurrección. La señal del noli me tangere en Benifairó, desbordó de alegría y entusiasmo tanto entre los niños de la primera comunión que protagonizaron los momentos clave del encuentro de la Virgen María con Jesús resucitado.