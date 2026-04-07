Las apelaciones a la legalidad marcan el reinicio de los trámites para la planta fotovoltaica de 2,1 kilómetros en Sagunt

Las referencias a la legalidad marcan las reacciones a los primeros pasos de la tramitación reimpulsada desde Renovalia para transformar más de 2,1 kilómetros del término municipal de Sagunt en tres plantas fotovoltaicas. Desde la empresa, que ha lanzado el plan de participación pública de estos proyectos, a través del ayuntamiento de la capital del Camp de Morvedre, apuntan que "seguimos el procedimiento estrictamente legal", que incluye "mecanismos para que cualquiera pueda alegar".

Estas palabras responden a las acusaciones de la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre, que reclama a los ayuntamientos implicados que velen por la legalidad urbanística, ambiental y territorial, al tiempo que exige a Renovalia la retirada del proceso de participación pública. Las afecciones, según destacan desde este colectivo, se extienden por Alfara de la Baronia, Albalat dels Tarongers, Gilet, Petrés y Algímia d'Alfara, además de Sagunt, al incluir también las líneas de evacuación de la energía.

El gobierno de capital comarcal se limita a "animar a las asociaciones interesadas a presentar sus alegaciones, para influir en el desarrollo" de esta planta fotovoltaica. En el otro término municipal afectado por una de estas tres plantas en las que se ha dividido el proyecto, Alfara, sus dirigentes explican que en su ayuntamiento no se ha presentado ningún plan de participación pública, aunque han tenido conocimiento del expediente y ya tienen lista una serie de alegaciones.

Deficiencias y omisiones

Desde la plataforma, el principal punto de crítica son las "graves deficiencias y las omisiones" que, a juicio del colectivo, presenta la documentación publicada, lo que "impide garantizar un proceso transparente y ajustado a la legalidad". El anuncio, que está encabezada por un membrete del Ayuntamiento de Sagunt, "puede generar una falsa apariencia de que el proceso participativo cumple plenamente con las exigencias normativas, cuando la información disponible no permite una participación fundamentada por parte de la ciudadanía", añaden desde la plataforma.

Cabe recordar que estas plantas de Sagunt 1, 2 y 3 son herederas de las antiguas Morvedre 6, 7 y 8, en las que "se detectaron irregularidades, falta de documentación, informes desfavorables no incorporados al expediente y prácticas de fragmentación para eludir evaluaciones ambientales más exigentes", alertan. Con estos precedentes, el colectivo de defensa del territorio comarcal insta a los ayuntamientos a "evitar indefensión entre la ciudadanía" y a retirar el trámite de participación pública, "mientras no se subsanen las deficiencias legales y técnicas detectadas", en un gesto de "responsabilidad institucional".

Profunda preocupación

Pero más allá de las cuestiones relacionadas con el procedimiento, la "profunda preocupación" de la plataforma responde a "la ocupación masiva de suelo agrícola productivo y de alto valor agrológico, con la consiguiente pérdida de cultivos, paisaje y patrimonio territorial en la zona de Puvichol, Camí de Rubio, Camino Viejo de Teruel y Cuesta del Volante, cerca del río Palància y la Sierra Calderona".

Más terrenos afectados por la macroplanta fotovoltaica de Sagunt. / Daniel Tortajada

En esta visión más amplia, la plataforma insiste en que no se opone al desarrollo de energías renovables, una transición que considera "necesaria", pero sí muestra su rechazo a "los modelos de implantación que destruyen territorio fértil, biodiversidad y patrimonio cultural, además de responder a dinámicas especulativas impulsadas por grandes fondos de inversión". La entidad recuerda a este respecto que hay alternativas viables para la producción de energía renovable sin destruir suelo agrícola, como la instalación de placas solares en cubiertas industriales, infraestructuras ya transformadas o espacios degradados del entorno portuario e industrial.

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Integrantes

Este colectivo, que llama a abrir un debate territorial transparente y participativo sobre el modelo energético y territorial del Camp de Morvedre, está integrado por Acció Ecologista Agró, el Centro Excursionista del Camp de Morvedre, Arbrat de la Vall de Segó (ARVASE), la Asociación Vecinal La Victoria; la Asociación Vecinal La Forja, l'Associació Pla del Bou, la Asociación Vecinal El Raval, l'Associació de Dones de Baladre, el Centre d’Estudis Camp de Morvedre, la Asociación de Memoria Industrial y Movimiento Obrero (AMIMO), la Coordinadora per l’Ensenyament en Valenciá del Camp de Morvedre, Morvedre Agroecològic, Esquerra Unida del País Valencià, Partit Comunista del País Valencià, Compromís per Sagunt, Compromís per Canet de’n Berenguer, Esquerra Republicana País Valencià, Podem Morvedre, la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre, los Iaioflautas Morvedre y el Fòrum Republicà del Camp de Morvedre.