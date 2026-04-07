El certamen literario “Pluma de Acero” de Port de Sagunt crece en premios

La Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto (APIPS) lanza su octava edición del certamen literario “Pluma de Acero”, dirigido a los jóvenes del Camp de Morvedre con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, ambas inclusive.

El objetivo de este certamen literario, es despertar en los jóvenes su curiosidad por el Patrimonio Industrial de la comarca y su acervo cultural, para que investiguen sobre los vestigios industriales y sobre las personas que les dieron vida, fomentando al mismo tiempo su interés por el Patrimonio Industrial y su creatividad literaria.

Los participantes deberán redactar un relato de ficción vinculado con la antigua empresa minero-siderúrgica, que dio vida a la ciudad factoría de Port de Sagunt, o con cualquier otra industria del Camp de Morvedre. Las obras pueden estar escritas en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, (castellano o valenciano) y pertenecer a cualquier género literario: intriga, drama, terror, romance, ciencia ficción…, pero siempre en relación con el Patrimonio Industrial, su historia y vestigios.

Los interesados en participar, deben enviar un único relato, original e inédito al correo de la asociación: infoapips@gmail.com . El plazo de entrega finalizará el 3 de mayo a las 24:00 horas. Se descartarán aquellos textos originados con inteligencia artificial.

Entrega de premios de la última edición. / APIPS

Jurado

El jurado, compuesto por educadores de diversas áreas, valorará tanto la originalidad de la trama como su ambientación histórica en escenarios industriales como: el Hospital Viejo, Los Talleres Generales, el Alto Horno, el Almacén de Efectos y Repuestos, la Antigua Escuela de Aprendices, el Taller del Alemán, el Barrio Obrero, la Gerencia, estaciones ferroviarias de la Vía Verde de la Compañía Minera de Sierra Menera Ojos Negros-Puerto de Sagunto, antiguos almacenes, el Pantalán…

De entre todos los relatos presentados, se elegirán 20 finalistas a los que se les comunicará por correo electrónico y por redes sociales. La entrega de premios se celebrará en el Centro Comercial Lepicentre, el viernes 29 de mayo de 2026 donde, en un acto público que contará con representantes de APIPS, autoridades locales, docentes de los centros, familiares y amigos, así como medios de comunicación, se otorgará a todos los finalistas un diploma y obsequios, ofrecidos por los numerosos patrocinadores y colaboradores implicados en este certamen, desvelándose la identidad de los tres ganadores del concurso.

Premios

En esta convocatoria se ha decidido ampliar el premio en metálico en relación a las ediciones anteriores. Los tres relatos ganadores recibirán además de diversos obsequios, ofrecidos por los patrocinadores, premios en metálico por parte de APIPS: el primer premio recibirá 250 €; segundo premio 125 €; tercer premio 75 €.

Al igual que en convocatorias anteriores, se concederá una placa en reconocimiento al centro docente con mayor número de participantes en el certamen.