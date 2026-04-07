El duatlón escolar del CT Huracán transforma Parc Sagunt

La escuela de triatlón del CT Huracán organizó el II Duatlón Escolar Parc Sagunt I, correspondiente a la sexta jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Con un espíritu más festivo que competitivo, la jornada reunió a casi 400 escolares de 25 canteras, que disfrutaron de un espectacular recorrido por las avenidas del polígono industrial.

La igualdad y la inclusión fueron claves en la jornada, al darse prioridad a las participantes en algunas categorías, en contra de lo que suele ser costumbre al dar primero la salida a los chicos. Además y en algo habitual desde el CT Huracán, se reconoció a la escuela con más chicas inscritas con un jamón, que se quedó la entidad porteña al aportar casi una treintena entre las 169 deportistas en competición.

Varias categorías

También los paratriatletas tuvieron protagonismo, al llevarse todos un trofeo de oro, además de premiar al Tritortugas de Quart de Poblet por presentar el equipo más numeroso en esta categoría. La mañana tampoco dejó de lado a los más pequeños, al ofrecer una exhibición para querubines de 4 y 5 años y una prueba para atletas locales no federados.

Entre los resultados del CT Huracán, que ganó varias categorías y se subió a siete podios, destacaron las victorias de Nora Casado, Marcos Martínez y Mateo Ruescas, así como las medallas de plata de Elma Herrera y Mar Mateos o los bronces de Noah Mármol y Pablo Miravete. El concejal de Deportes de Sagunt, Javier Timón, presidió la entrega de trofeos.

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Fiesta deportiva

El director de la escuela porteña de triatlón, Toni Mateos, agradece su confianza a los participantes, el ayuntamiento, los patrocinadores y los voluntarios por colaborar en la consolidación de una prueba con "una gran participación, en la que disfrutamos de una fiesta deportiva para los más pequeños y se vieron cosas diferentes para potenciar el deporte inclusivo y la igualdad de género".