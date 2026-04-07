El Fertiberia se encomienda a San Valentín para ponerse a la altura del líder

La División de Honor Plata masculina afronta la recta final de su temporada regular, con el Fertiberia BM Puerto Sagunto como el equipo más en forma. Desde la segunda posición, los rojiblancos reciben este miércoles (20 horas) a la Fundación Agustinos de Alacant, que integra el pelotón que enfila hacia la fase de ascenso y todavía tiene a su alcance la primera posición que da una plaza directa en la Liga Nexus Energía Asobal de la próxima temporada.

Para este derbi autonómico, que debería haberse disputado en febrero, pero fue aplazado por las alertas meteorológicas, el club mantiene la promoción que ofreció en su momento con motivo de San Valentín, que consistía en regalar una entrada por socio y vender dos al precio de uno en el caso de los no abonados.

Revancha

En el aspecto deportivo, las huestes de Sergio Mallo tienen la posibilidad de ponerse a la altura del líder, aunque se mantendrían por detrás al tener el 'gol average' perdido. Con Toni Malla todavía a los mandos, el Fertiberia cayó estrepitosamente en Alacant (27-21), así que buscarán la revancha en un duelo que es más habitual entre las canteras de ambos clubes que entre sus primeros equipos.

Mientras los porteños siguen son su hoja de ruta para codearse otra vez con los mejores equipos del balonmano español, la directiva encabezada por Carlos Argente va poniendo las piedras del que será su siguiente proyecto. Sea cual sea la categoría, el club ha confirmado la continuidad de Mallo en el banquillo, después de su llegada el pasado verano como ayudante y su promoción a primer entrenador tras la marcha de Malla.

Oportunidad "increíble"

Tras anunciarse su renovación, el míster gallego reconocía que "para mí es una oportunidad increíble. Estos primeros tres meses han sido un máster en muchos aspectos. Es un club que me ha tratado como si fuera mi casa desde el principio. Los jugadores me han apoyado muchísimo para estar en las condiciones en las que estamos hoy”.

Sergio Mallo seguirá como entrenador del Fertiberia la próxima temporada. / Fertiberia BM Puerto

El máximo dirigente apuntaba que "no somos una directiva resultadista y no queremos cambiar lo que funciona, por lo que no queríamos esperar hasta final de curso para tomar la decisión. Consideramos que la renovación está más que justificada y merecida por su parte, y que, además, se enmarca en los objetivos de nuestro plan estratégico", añade Argente.

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Último fichaje

Pero como muestra de que esa vista al futuro no desenfoca los objetivos a corto plazo, el Fertiberia anunció recientemente la incorporación hasta final de temporada de Julen Urruzola, procedente del Horneo EÓN Alicante. Guipuzcoano de 24 años y 2,04 metros de altura, su polivalencia es una de las características mejor valoradas en el Port de Sagunt, ya que puede jugar de lateral izquierdo y pivote. Además, su envergadura le permite desempeñar también un papel destacado como especialista defensivo.