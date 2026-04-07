La gestión de los dos cementerios de Sagunt cambia de manos. El pleno del ayuntamiento acordó por unanimidad encargar la gestión de los dos cementerios municipales a la empresa Sociedad Anónima de Gestión (SAG). El encargo detalla todas las especificaciones relacionadas con la gestión de este servicio, que hasta el momento ha sido prestado por el departamento municipal de Sanidad y Consumo, como pueden ser: personal, presupuesto, atención a distintos tipos de avisos, características del servicio.

Respecto a la descripción del encargo, las tareas que se encargará de gestionar la SAG serán: La inhumación, exhumación, traslado de cadáveres y reducción de restos, las inspecciones de los cementerios, la realización de la documentación técnica, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, las pequeñas actuaciones de mejora, los trabajos asociados a la accesibilidad y la seguridad de los usuarios y los traslados, entre otro tipo de actuaciones que pueda requerir el servicio.

Cementerio del Port de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

La duración del encargo a la SAG tiene una duración de un año con la posibilidad de prórrogas anuales sucesivas hasta un máximo de tres. Además, el presupuesto anual del encargo está fijado en 498.324 €. Por otro lado, el personal municipal que hasta ahora había desempeñado las labores en la concejalía de Sanidad y Consumo será redistribuido en otros departamentos del ayuntamiento.

Formación

Por lo que se refiere al personal, este deberá poseer formación que les capacite para la ejecución de los oficios especializados. Asimismo, la SAG deberá disponer de unos medios técnicos y una organización adaptada a la naturaleza del trabajo encargado. El personal mínimo con el que se deberá contar es: un representante del encargo, un responsable técnico, una gestión administrativa y el equipo de trabajo – los/as funerarios/as – que deberán ser como mínimo siete, seis de ellos de forma permanente y uno para cubrir vacaciones, bajas, etcétera.

"Estos recursos de personal son esenciales para atender con inmediatez y continuidad los trabajos necesarios para la prestación de los citados servicios, así como el mantenimiento ordinario de las instalaciones", como explican desde el ayuntamiento.