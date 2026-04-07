Una inyección multimillonaria situará al puerto de Sagunt como referencia en un sector estratégico

Más de 67,2 millones de euros. A esa cantidad asciende la inversión prevista en el astillero que gestiona VMG Refit&Repair Valencia en el puerto comercial de Sagunt. Al menos esa es la justificación que acompaña la solicitud autorizada para ampliar su concesión sobre estas instalaciones hasta 2081. Al amparo de las últimas modificaciones de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la empresa ha justificado que esta inyección, que supone 36,7 millones más que su anterior compromiso, "garantiza que la instalación resultante alcanzará los estándares técnicos y operativos propios de una infraestructura de carácter avanzado y de referencia en el sector".

Entre los conceptos previstos en este proyecto destacan un foso varadero y la adecuación de los terrenos, incluido el dragado del canal de acceso y la dársena de muelle actual; las redes de servicios y equipamientos, como las líneas de media y baja tensión, el cuadro de incendios o el alumbrado; el sistema de izado y desplazamiento de embarcaciones mediante shiplift para barcos de esloras de hasta 100 metros; la obra civil de pantalán de abrigo para aminorar la agitación durante el atraque; así como una grúa-travelift con capacidad de izado de 45 toneladas.

Imagen del astillero en el muelle norte del pueto de Sagunt. / Daniel Tortajada

Esas "inversiones relevantes y de interés portuario" contemplan la modernización tecnológica de las instalaciones, con la implantación de un sistema shiplift de última generación; la digitalización y la automatización de los procesos de reparación, varada y movimiento de embarcaciones; la eficiencia energética, mediante integración de energías renovables; así como la gestión sostenible del agua, con sistemas de recogida, tratamiento y reutilización del 100 % de las aguas industriales y pluviales.

Escuela de oficios náuticos

Las futuras instalaciones, cuya concesión original incluye una escuela de oficios náuticos para la construcción, reparación y venta de embarcaciones, modernizarán y transformarán tecnológicamente este espacio portuario, "reforzando su papel como centro de reparación naval, innovación industrial y formación técnica", según defiende VMG Refit&Repair.

Estas inversiones "estratégicas" tendrán un "impacto directo", mediante la creación de empleo "estable y cualificado", la atracción de actividad industrial auxiliar y la consolidación de un polo de innovación "sin parangón en el litoral mediterráneo". De hecho, situarán al puerto de Sagunt como "máxima referencia estatal en el sector de astilleros-varaderos" y "uno de los destinos más relevantes de la reparación y del refit en el ámbito internacional".

Hub náutico

Y es que VMG Refit&Repair Valencia persigue "la creación de un gran hub náutico en la zona Valencia-Sagunto que potencie el importante número de empresas ya existentes en el área y que sirva de polo de atracción para que otras ya consolidadas en otros entornos de reparación de yates vengan a prestar sus servicios en Sagunto".

Así, se prevé la implantación de firmas con gran experiencia que acompañarán la llegada de los barcos de grandes esloras que requieren gran número de profesionales altamente cualificados. Estas empresas mueven "un número ingente de trabajadores que se irán integrando en la zona junto con sus familias con una importante y directa repercusión económica y social".

Imagen del astillero. / Daniel Tortajada

700 personas

Una primera estimación cifra el acceso diario a las instalaciones de unas 700 personas, entre la plantilla de VMG Refit&Repair Valencia y trabajadores de empresas auxiliares. Mención aparte merece la presencia de tripulaciones de los barcos cuyo número varía en función de la eslora, con hasta 20 personas en los de más de 70 metros, que "cuentan con un importante poder adquisitivo y necesitarán todo tipo de servicios durante los trabajos de reparación de sus embarcaciones".

Sobre la actividad proyectada, desde la empresa consideran un escenario "pesimista" registrar un movimiento de 200 barcos al año con las instalaciones a pleno rendimiento. En el expediente que acompaña la última solicitud de ampliar el plazo concesional, la empresa también recuerda la "política de colaboración" que mantiene con el Ayuntamiento de Sagunt y los centros de formación específica náutica de la Comunitat Valenciana, cuyo fruto se ha plasmado en la creación de puestos de trabajo cualificado de carácter indefinido en el propio astillero.

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Depósito aduanero

Además de la apostilla sobre la necesidad de medios de transporte adicionales en respuesta a los importantes movimientos de mercancías y equipos hacia y desde los barcos, el proyecto prevé la creación de un depósito aduanero dentro de las instalaciones para la custodia de equipos de los yates durante los trabajos de reparación.