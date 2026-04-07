Nace en Faura el festival de circo "referente" en el Camp de Morvedre
El ayuntamiento vuelve a apostar por llenar de arte las calles durante tres días pero cambia de disciplina tras años ligados al teatro
Anna Biosca
Las calles de Faura acogerán el próximo mes de mayo un nuevo festival. El ayuntamiento ha vuelto a apostar por llenarlas de arte pero ha cambiado de disciplina tras años ligados al teatro. La falta de acuerdo con la dirección del anterior certamen 'Faurart', han llevado a dar este giro y a dar forma al "Ara Circ".
El objetivo es "revolucionar el calendario del ocio en el Camp de Morvedre, apostando por un formato fresco y dinámico, donde el circo y las artes de calle serán las protagonistas indiscutibles", según explican desde el consistorio.
Desde Faura consideran que la cita es un referente único en la comarca, ya que "pese a que otras localidades incluyen el circo en sus programaciones, Ara Circ es el único certamen de la zona concebido para las artes circenses de manera exclusiva", explicaban. "Un festival que transformará este municipio en un escenario al aire libre donde el malabarismo, el trapecio y el clown contemporáneo serán los únicos y absolutos protagonistas, durante los días 8, 9 y 10 de mayo".
Según ha explicado la alcaldesa de Faura, Consol Duran, "queremos que las y los espectadores sienten la proximidad de la acrobacia, la tensión del equilibrio y la magia del riesgo, y qué mejor escenario que nuestras calles y plazas”. Duran ha destacado que “una de las particularidades del festival será su capacidad para sorprender, para emocionar, para hacernos vibrar descubriendo que todo es posible”.
Festival
El ayuntamiento ha confiado la dirección del festival a La Troupe Malabó, una de las compañías más singulares y prestigiosas del panorama escénico actual valenciano. Con sede en Betxí y una destacada trayectoria desde 1999, la compañía dirigida por Sergio Chaves y Marisa Ibáñez "aportará su visión humanista y poética del espectáculo", como apuntan desde el consistorio.
La Troupe Malabó "es reconocida por su capacidad de fusionar disciplinas como el clown, la música en directo, la acrobacia y el teatro gestual, creando un lenguaje universal que transciende palabras", añaden. Con esta colaboración, Faura "se asegura una programación que huye del entretenimiento vacío para ofrecer propuestas cargadas de humor, belleza y, sobre todo, humanidad", afirman desde el consistorio.
Aunque el cartel completo de compañías se revelará en las próximas semanas, contará con destacadas propuestas nacionales que buscan sorprender tanto los más pequeños como el público adulto. Así, el programa incluirá incluso varias candidaturas en los premios Max de este año por “Mejor espectáculo de calle”. "Queremos que Faura sea una gran carpa bajo el cielo de les Valls, donde lo ‘más difícil todavía’ se convierta en nuestra norma", insistía la alcaldesa..
La marca
El nombre del festival, Ara Circ, es toda una declaración de intenciones. "Es un grito de presente, una invitación a disfrutar del momento y una reivindicación de la cultura vive", ha afirmado Duran.
Su identidad visual nace con el objetivo de transmitir la esencia transformadora de este nuevo festival: convertir las calles de Faura en un escenario vivo donde las artes escénicas, el circo y el 'comboi' ciudadano se unen. El logotipo se ha diseñado para comunicar alegría, movimiento y, sobre todo, la idea de comunidad. Esta marca quiere reflejar el impacto social y cultural de un acontecimiento que invita a la gente a reencontrarse en el espacio público a través del espectáculo.
Uno de los elementos más distintivos de esta imagen es su carácter original. La tipografía ha sido creada íntegramente a mano, huyendo a propósito de la perfección geométrica y los vértices rígidos. Con un estilo que recuerda el papel recortado con tijeras, el diseño busca esa "imperfección humana" que conecta con la artesanía de las artes de la calle, explicaban.
En la composición de la marca, las letras dejan de ser grafismos para convertirse en personas: actores y espectadores que interactúan entre ellos. "En la palabra "ARA", la unión entre la 'A' y la 'R' simboliza dos artistas que se dan la mano o el brazo, preparando un movimiento de equilibrismo o contorsionismo para dar impulso a la segunda 'A', que se muestra dinámica y en plena acción. Por su parte, la palabra "CIRC" es pura energía rítmica; las letras parecen botar sobre una cama elástica, con la 'C' de la izquierda y la de la derecha expandiéndose cabe afuera para buscar la ensambladura perfecta con el giro de la 'R', que las impulsa hacia arriba", contaban.
Finalmente, la integración total de las palabras "Ara" y "Circ" conforma una escena de un espectáculo en una calle o plaza. En definitiva, una marca muy divertida, muy viva y muy elegante que nos recuerda que, a Faura, todo es posible.
Ara Circ "promete una selección de números donde el riesgo, la magia de aquello que es insólito y la poesía visual serán los hilos conductores. Un festival que quiere poner de manifiesto que un pueblo que ríe y se emociona unido es un pueblo con más futuro", terminan desde el consisorio.
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