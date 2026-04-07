Las inversiones de Sagunt llegaron a los 5,8 millones el año pasado

El bajo nivel de ejecución de las inversiones durante el pasado ejercicio volvió a ser el gran talón de Aquiles de la gestión económica del Ayuntamiento de Sagunt. Y es que, de los 12,3 millones de euros que se presupuestaron inicialmente y que ascendieron hasta los 39,5 millones con las modificaciones, centradas especialmente en las actuaciones que se arrastraban de años anteriores con financiación afectada, la liquidación a la que se dio luz verde hace unos días recoge que las obligaciones reconocidas en el capítulo apenas llegaron a los 5,8 millones de euros, un 14,7 %.

Entre las intervenciones que se realizaron destacan la accesibilidad y la adecuación de las vías públicas, a las que se dedicaron cerca de 1,1 millones de euros. Las instalaciones deportivas, con algo más de 700.000 euros, ocuparon el segundo lugar, un capítulo en el que se engloba la sustitución del césped artificial del Nou Morvedre o del parqué del Ovni.

Principales obras

El podio de las inversiones que vieron la luz o avanzaron de forma significativa durante el pasado ejercicio lo completa la rehabilitación de edificios municipales, con 550.000 euros en los que se incluye la remodelación de la sede de la policía local en la avenida Fausto Caruana.

Central de la Policía Local de Sagunt. / Daniel Tortajada

El plan de sostenibilidad turística con algo más de 490.000 euros, especialmente destinados a la puesta en valor del Grau Vell; la adquisición de equipos informáticos (235.000 euros); la compra de viviendas (200.000 euros) para su inclusión en el parque público municipal; la consolidación de la Casa Romeu (185.000 euros) o la construcción de nichos en los cementerios (160.000 euros) fueron otras de las principales inversiones ejecutadas por el Ayuntamiento de Sagunt durante 2025.

Baladre

Según siempre la información recogida en la liquidación del presupuesto del pasado año, el mayor lastre en la ejecución de las inversiones fueron las intervenciones previstas en el barrio de Baladre, concretamente el ARRUR (Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural) para el que había reservados casi 4,5 millones de euros, de los que no se ejecutó nada. En cualquier caso, esta intervención se puso en marcha recientemente, así que vendrá recogida en la rendición de cuentas del presente ejercicio.

Noticias relacionadas

Proyectos en el cajón

Otro proyectos que no vieron la luz en 2025, pese a estar recogidos en el presupuesto, fueron las obras de urbanización pendientes en el PAI Fusión (1,9 millones de euros), las obras del Pla Edificant en el colegio Montíber (1,5 millones) o la reclamada constitución de la red de baños públicos (400.000 euros).