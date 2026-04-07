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Sagunt se reivindica: "Nuestro modelo turístico funciona"

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, hace balance de la temporada de Semana Santa

Natalia Antonino, concejala de Turismo de Sagunt.

Natalia Antonino, concejala de Turismo de Sagunt. / Daniel Tortajada

Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

"Los datos durante la Semana Santa confirman que nuestro modelo turístico funciona". Así resume la delegada del área en Sagunt, Natalia Antonino, los registros sobre la afluencia durante las recientes vacaciones, en las que la ocupación hotelera alcanzó una media del 74 %, con picos de hasta el 90 %. Los números "nos animan a seguir optimizando recursos, reforzando la promoción y ampliando la oferta, con el objetivo de continuar creciendo en calidad y competitividad", añade la socialista.

Esta "fortaleza turística" se demuestra en la "gran capacidad de atracción" en los momentos clave de la campaña de Semana Santa, que combina "tradición, patrimonio y una oferta pensada para todos los públicos". El familiar volvió a ser el más numeroso esta temporada, lo que consolida a Sagunt como un destino "accesible, acogedor y adaptado", según destacan fuentes municipales.

Monumentos

En las oficinas de turismo, el mayor interés lo despertaron los monumentos, la programación de la Semana Santa, las visitas guiadas, la gastronomía y los transportes. Los visitantes nacionales se mantienen como los más habituales, al representar entre el 70 % y el 80 % del total. Entre las procedencias se destacan la Comunitat Valenciana, Madrid, Catalunya y Aragón, lo que "evidencia la fidelidad del mercado de proximidad y la confianza en la oferta local", añaden desde el consistorio.

Momento de la Passió en Viu.

Momento de la Passió en Viu. / Ayuntamiento de Sagunt

Entre los turistas extranjeros hubo británicos, franceses, alemanes y holandeses, con la Casa dels Berenguer como uno de sus principales destinos. En cuanto a la oferta cultural, las visitas guiadas obtuvieron una respuesta muy positiva, con varios aforos completos. Antonino insiste en que "Sagunto demuestra, un año más, que es un destino turístico sólido, con una programación y patrimonio capaces de atraer visitantes y generar actividad económica".

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Base muy fiel

En su balance de los datos, la concejala de Turismo remarca que la capital del Camp de Morvedre cuenta con "una base muy fiel de turismo nacional, que es una garantía de estabilidad y confianza". Además, "seguimos avanzando en la diversificación de mercados internacionales con la presencia consolidada de visitantes de países europeos y un crecimiento significativo en espacios patrimoniales".

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