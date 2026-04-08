Aplazada la representación de la obra 'Parejas imperfectas' por la hospitalización de uno de los actores
El público que adquirió entradas podrá solicitar el reembolso íntegro
Patricia Granell
El departamento de Cultura informa de que la representación teatral prevista para el próximo sábado 11 de abril en la Casa de la Cultura ha sido aplazada debido a la hospitalización de uno de los actores de la compañía.
La obra 'Parejas imperfectas', basada en un texto Premio Pulitzer 2018 y protagonizada por Toni Cantó, Mirela Balic, Lola Baldrich y Marcos Mayo, será reprogramada en una nueva fecha que se comunicará próximamente, una vez se pueda garantizar el correcto desarrollo de la función.
Entradas
Las personas que hayan adquirido entrada podrán solicitar el reembolso íntegro del importe a través de los canales habituales de venta. Asimismo, se aplicará el descuento proporcional correspondiente en el abono trimestral de teatro.
El departamento de Cultura lamenta esta situación, traslada su apoyo y deseos de pronta recuperación al actor afectado y agradece la comprensión del público.
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