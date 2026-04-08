Sanción
Un usuario se enfrenta a una multa de hasta 6.000 euros por hacer una barbacoa ilegal en Gilet
Un usuario del área recreativa hizo fuego al margen de los paelleros cuando está prohibido al tratarse de un parque natural
A una multa de entre 3.000 y 6.000 euros es a lo que se enfrenta un usuario de la zona recreativa de Sant Esperit en Gilet. Una sanción que responde a una grave imprudencia por parte de un vecino de fuera de la localidad que decidió hacer una barbacoa al margen de la zona habilitada para ello, como son los paelleros, de los que dispone el área de esparcimiento.
Pero no solo montó su barbacoa portátil sino que, según informan desde el propio ayuntamiento, el presunto infractor sacó el carbón y dispuso parte de este en el suelo sobre el que depositó otra parrilla para ampliar su zona de torrà.
De forma inmediata, usuarios que vieron lo que estaba pasando, se pusieron en contacto con la Guardia Civil para denunciar lo ocurrido, lo que llevó al Seprona a personarse en el lugar de los hechos, donde se expresa claramente a través de carteles la prohibición de hacer fuego, al tratarse de un área recreativa dentro de un parque natural como es la Sierra Calderona.
Extremar precauciones
Desde el ayuntamiento informaban que este fin de semana se van a extremar las precauciones. Por un lado, fuentes municipales anuncian que instalarán más carteles de prohibido el fuego y por otra parte, el personal propio que trabaja en la zona insistirá en esta cuestión.
Al margen de este incidente y pese al gran número de usuarios, el primer fin de semana se ha desarrollado con "tranquilidad", explicaban desde el consistorio.
- La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
- La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
- Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat