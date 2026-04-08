Un usuario se enfrenta a una multa de hasta 6.000 euros por hacer una barbacoa ilegal en Gilet

A una multa de entre 3.000 y 6.000 euros es a lo que se enfrenta un usuario de la zona recreativa de Sant Esperit en Gilet. Una sanción que responde a una grave imprudencia por parte de un vecino de fuera de la localidad que decidió hacer una barbacoa al margen de la zona habilitada para ello, como son los paelleros, de los que dispone el área de esparcimiento.

Pero no solo montó su barbacoa portátil sino que, según informan desde el propio ayuntamiento, el presunto infractor sacó el carbón y dispuso parte de este en el suelo sobre el que depositó otra parrilla para ampliar su zona de torrà.

De forma inmediata, usuarios que vieron lo que estaba pasando, se pusieron en contacto con la Guardia Civil para denunciar lo ocurrido, lo que llevó al Seprona a personarse en el lugar de los hechos, donde se expresa claramente a través de carteles la prohibición de hacer fuego, al tratarse de un área recreativa dentro de un parque natural como es la Sierra Calderona.

Algunos usuarios en este pasado viernes. / LEVANTE-EMV

Extremar precauciones

Desde el ayuntamiento informaban que este fin de semana se van a extremar las precauciones. Por un lado, fuentes municipales anuncian que instalarán más carteles de prohibido el fuego y por otra parte, el personal propio que trabaja en la zona insistirá en esta cuestión.

Al margen de este incidente y pese al gran número de usuarios, el primer fin de semana se ha desarrollado con "tranquilidad", explicaban desde el consistorio.