Canet d'en Berenguer pone fin al caso Mas Camarena después de una década

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha puesto fin al caso Mas Camarena por el que fue acusado y condenado de adjudicación irregular de terreno público para la construcción del colegio internacional, perteneciente al grupo Colegios Siglo XXI.

La administración local canetera ha terminado de pagar los 2,2 millones de euros, fruto del acuerdo al que el equipo de gobierno actual llegó con el Plantío, empresa perjudicada por esta adjudicación del suelo en 2013 frente a Mas Camerena que fue la adjudicataria.

Este pago, que se realiza ahora en concepto de daños y perjuicios al Plantío, responde al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba una decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia- hecha pública en enero de 2019, y que se refiere a la decisión adoptada por el consistorio en 2013, de adjudicar las obras a Mas Camarena de manera "irregular" , momento en el que la institución estaba gobernada por Leandro Benito, del Partido Popular.

A este respecto, el alcalde de la localidad, Pere Antoni, afirmaba que “estas son las consecuencias de no cumplir a rajatabla con las normas, una práctica que, por suerte, ya ha sido desterrada de este ayuntamiento. Lamentablemente, en los próximos meses podría haber otra sentencia por una cuestión similar, la famosa piscina del Cantó, que también nos tocará abonar, aunque estamos preparados”.

Visita de Catalá en la inauguración del colegio junto al alcalde Leandro Benito / Ayuntamiento de Canet

Acuerdo

Cabe recordar que aunque en un primer momento, la cantidad que exigía el demandante (el colegio El Plantío, también de carácter internacional) era de 23 millones de euros, pero, tras una negociación a tres bandas, se pactó que la indemnización se limitara a 2,2 millones. La negociación de este acuerdo fue una de las primeras tareas que tuvo el actual equipo de gobierno cuando tomó posesión en 2019. Tras arduas negociaciones, el ayuntamiento -en sesión plenaria- dio luz verde al acuerdo con los votos de PSOE, Compromís EU y la agrupación Canet, y la abstención de PP y Ciudadanos.

Un pleno que duró casi tres horas en el que se hicieron graves acusaciones. Uno de los datos mas llamativos es el que puso encima de la mesa el actual portavoz del PSPV Eduardo Almor, quien recordó al PP que «siete de los técnicos más cualificados del ayuntamiento consideraron mejor la oferta del Plantío y fue el voto de calidad del alcalde el que desequilibró el empate en la mesa de contratación», dijo en febrero de 2021.

El compromiso establecía que, un mes después de ratificarse este, el ayuntamiento debía abonar la cantidad de 1,5 millones de euros, que tuvo que sacar de su remanente de tesorería. A continuación, se realizaron cuatro pagos de 150.000 euros más uno, de 100.000 euros, que fue el que se abonó a finales de marzo. Además, como compromiso de que ninguna de las dos partes (Mas Camarena y El Plantío) recurrirían el acuerdo, Mas Camarena se comprometió a abonar un canon de 18.300 euros anuales hasta el final de la concesión, dentro de 64 años.

Otros casos

Desde el ayuntamiento recuerdan que este no es el único caso que amenaza las arcas municipales por culpa de "la mala gestión heredada de los años de Leandro Benito". Uno de ellos es el de la conocida como “piscina del Cantó”. En enero de 2020 el TSJCV decretó la nulidad de la licencia, tal y como ya había decretado un juzgado de la contencioso administrativo en 2018. Aunque no está clara la cantidad que habrá que abonar finalmente, el Ayuntamiento tiene reservada una partida suficiente aprovechando el remanente de tesorería de 3,7 millones de euros del ejercicio 2025, explicaban desde el consistorio.

Sentencia inejecutable

El problema que le ha costado a los caneteros y caneteras 2,2 millones comenzó en 2013, cuando el ayuntamiento, entonces gobernado por el Partido Popular, adjudicó a Mas Camarena 9.000 metros cuadrados para instalar un centro educativo privado. La decisión fue recurrida por otro centro similar, El Plantío, a quien el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón al considerar que la adjudicación no había respetado ni los pliegos ni las condiciones, al tiempo que no admitía un recurso presentado por al ayuntamiento de la localidad.

Según el TSJ, “contrariamente a lo exigido en las bases, puntúa de la misma manera las dos propuestas, siendo un hecho objetivo que la apelante -El Plantío- disponía de la acreditación para impartir el Bachillerato internacional en lengua inglesa garantizado por el Ministerio de Educación de Gran Bretaña, mientras que el colegio Mas Camarena no disponía de dicha habilitación en esas fechas». Dicho pronunciamiento fue ratificado por el Tribunal Supremo en enero de 2019. Dado que la decisión suponía tener que demoler un centro que llevaba cinco años funcionando, el entonces alcalde, el popular Leandro Benito, la calificó de “inejecutable”. Así, las partes decidieron negociar. El pago realizado hace ahora apenas quince días pone fin al litigio, explicaban desde el comsistorio.