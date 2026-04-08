Descubre las actividades en Sagunt por el Día del Pueblo Gitano

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunt ha organizado una jornada de actividades que se celebrará el próximo 15 de abril junto a la Asociación Pueblo Unido con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. El objetivo es fomentar el conocimiento, la convivencia, la memoria histórica y la igualdad.

Las actividades empezarán a las 17.30 horas en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio del Port de Sagunt con la inauguración oficial del acto a cargo del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó.

A continuación, se presentará y proyectará el documental "La Gran Redada", una obra que aborda uno de los episodios más duros de la historia del pueblo gitano en España. El acto contará con la presencia de su directora, Pilar Távora, quien participará en un coloquio con el público.

La Negri

La jornada concluirá con una actuación de La Negri, una artista flamenca reconocida por ser una pionera percusionista gitana que rompe con los moldes de género. La actuación tendrá lugar en el bar del Centro Cívico Antiguo Sanatorio.

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Este año, la programación se centra en el liderazgo de las mujeres gitanas y en la visibilización de su papel fundamental dentro del pueblo gitano. Con estas actividades se reafirma el compromiso con la igualdad, el feminismo y la libertad de género como valores esenciales de una sociedad diversa e inclusiva. Nuria Carbó señala: “Este año hemos querido enmarcar las actividades del Día del Pueblo Gitano dentro de los actos del 8 de Marzo”. La edila ha resaltado el “orgullo” que supone incluir esta jornada dentro de la programación elaborada por la Concejalía de Igualdad.