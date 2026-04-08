Diputación invierte 392.000 euros en cinco nuevos proyectos para Morvedre

El Camp de Morvedre recibirá 392.000 euros de la Diputació de València para la ejecución de cuatro proyectos dentro de su Pla Obert. La institución provincial ha dado el visto bueno a tres actuaciones en el municipio de Gilet (311.000 euros) y otra en Benavites (81.000 euros).

Por lo que se refiere a Gilet, se ha validado el asfaltado de viales en la plaza Francisco Gil y diferentes calles del núcleo urbano y de algunas urbanizaciones, con una inversión de 180.000 euros, tal y como ya adelantó Levante-EMV hace unos días. A esta actuación se suma la instalación de un aseo autolimpiable en el parque Pumptrack (73.000 euros) y la pista multideporte vallada en el parque de la Pérgola (58.000 euros). En cuanto a Benavites, se ha aprobado el proyecto de adoquinado de distintos tramos de la calle Les Parres.

Vistas de Gilet. / Daniel Tortajada

Pla Obert

El Pla Obert de la Diputación suma ya 1.053 proyectos en marcha o ejecutados en las comarcas valencianas, con una inversión de 158 millones de euros de los 350 millones de los que consta el plan cuatrienal, principal programa inversor de la corporación. Estas cifras se han alcanzado tras la aprobación del último decreto, con fecha 30 de marzo, en el que se da luz verde a 66 iniciativas presentadas por 49 ayuntamientos y dos mancomunidades. “El Pla Obert incrementa su ritmo con el transcurso de la legislatura, tal y como habíamos previsto al dotarlo de mayor flexibilidad y sin tiempos cerrados”, destaca la vicepresidenta Natàlia Enguix.

Enguix es la responsable de Cooperación Municipal, el área que coordina el mayor plan inversor en la historia de la Diputació de València. En su opinión, “la evolución del programa demuestra que no nos equivocamos concediendo más facilidades a los ayuntamientos para presentar sus solicitudes en cualquier momento, permitiendo que maduren la decisión de en qué invertir el dinero, bien sea en pequeñas obras y adquisición de material o en grandes proyectos de legislatura que con menos tiempo es complicado poner en marcha”.

La responsable de Cooperación coincide con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en que el Pla Obert “es el reflejo de la cercanía que la institución debe tener con los 266 municipios de la provincia, las entidades locales menores y las mancomunidades”. Para Mompó, el programa inversor incluye “todo aquello que nos plantean los ayuntamientos y que necesitan sus vecinas y vecinos, desde actuaciones urbanísticas hasta mejoras de la accesibilidad y las zonas verdes y deportivas, pasando por la adecuación de edificios y la renovación del ciclo del agua, entre otras muchas solicitudes como la adquisición de materiales y vehículos municipales”.