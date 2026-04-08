Las fallas vuelven al Camp de Morvedre pasados 20 días desde Sant Josep. La comisión de Els Tarongers, en Albalat, plantará este jueves sus dos monumentos en la plaça de Dalt con un ambiente festivo que se prolongará hasta el lunes 13 de abril, Sant Vicent, día en el que tendrá lugar la tradicional Cremà.

Con este ya son cuatro los años de existencia de la falla que comenzó como un proyecto de Diputación para llevar esta fiesta a los rincones de la Comunitat Valenciana que no la tuvieran. Una iniciativa que caló entre los habitantes de este municipio de la Baronia, donde las fallas "han venido para quedarse" explicaba la presidenta Ckristel Garcés. Y así lo demuestra el censo de Els Tarongers que este año se sitúa en 246 falleros, 30 más que el año pasado.

Representantes infantiles con la falla. / LEVANTE-EMV

Plantà

La actividad fallera arrancará este jueves dando a conocer sus monumentos. El grande, que lleva por lema "El mundo marino" es obra de la comisión, pero además ha contado con la participación de los alumnos y alumnas del centro educativo de la localidad. En cuanto al infantil, se dedica a "La Natura" y es de Hogueres Sánchez Lafont. Ambos han supuesto una inversión superior a los 700 euros que han sufragado con las cuotas que pagan los miembros de la entidad. Falleros y falleras que lo son de otras comisiones tanto de fuera como de dentro de esta comarca, cuyo objetivo es dar a conocer esta fiesta en Albalat, explicaban. Para ello, "no nos quedaba otra alternativa que celebrar las fallas fuera de su calendario habitual, pero sobre todo en unas fechas con gente y con tiempo libre para poder disfrutarlas y de ahí que se quedaran instauradas en la segunda semana de Pascua", afirmaba Garcés.

La presidenta explicaba a Levante-EMV que los nervios están a flor de piel, sobre todo por parte de los representantes de 2026 que esperan vivir estos cuatro días a tope. La fallera mayor es Ampar Millán y la infantil, Daniela Civera, mientras que el presidente infantil es Guillén Soriano, quienes invitan a todos los vecinos tanto de Albalat como del Camp de Morvedre a disfrutar de la fiesta.

Programa

Respecto al programa, los primeros ninots comenzarán a llevarse a la plaza a partir de las 15.30 horas de este jueves para plantar el monument gran, mientras que los de la infantil a partir de las 17 horas. El viernes 10 habrá actividad desde por la mañana con almuerzo, globotà y pintacaras y por la tarde, baile de disfraces y discoteca. El sábado 11 será la entrega de premios, en la que la comisión de Els Tarongers reciba el galardón a la mejor falla de Albalat. Para el domingo está prevista la ofrenda a la Verge dels Desemparats, uno de los actos más esperados que dará paso al lunes, donde tendrá lugar la Cremà, la falla infantil a las 16.30 horas y la grande a las 19.30 horas.