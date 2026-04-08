El inagotable 'tesoro inmobiliario' de Sagunt

Un total de 66.820 recibos que reportarán al Ayuntamiento de Sagunt una recaudación próxima a los 24,9 millones de euros. Ese es el resumen numérico del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para este 2026. Ya no se trata de las previsiones que el gobierno municipal recoge en los presupuestos, que se disparaban hasta los 26,9 millones de euros, sino el padrón que agrupa a todos los contribuyentes que en las próximas semanas deberán hacer efectivos los pagos que representan el mayor ingreso para la hacienda local y su inagotable ‘tesoro inmobiliario’.

Concretamente, desde principios de este mes se puede abonar cualquier tipo de IBI en el periodo de voluntaria, mientras que entre el 5 y el 7 de mayo está programado el cobro de los recibos domiciliados para el impuesto a los inmuebles urbanos y de características especiales (BICES).

Domiciliaciones

En este par de días, las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Sagunt engordarán en cerca de 12,7 millones de euros, teniendo en cuenta que casi un 75 % del IBI urbano tiene sus pagos domiciliados, un porcentaje que en los BICES se queda en el 1,3 %, según confirman desde el consistorio. En total, entre estos dos tipos, la recaudación rondará los 24 millones de euros.

Viviendas en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

En el caso de las más de 12.000 propiedades rústicas de Sagunt, esta carga impositiva se queda a lo largo del ejercicio en poco más de 820.000 euros, con las domiciliaciones previstas en junio. En el padrón fiscal se quedan en poco más de 5.300 recibos al agruparlos por titular.

Exenciones

En cuanto a los más de 3.500 inmuebles exentos del pago del IBI, fuentes municipales explican que «la gran mayoría son parcelas a nombre del ayuntamiento u otras administraciones públicas; inmuebles cuya cuota es inferior a 5 euros y, por tanto, la gestión de su cobro se considera antieconómica; propiedades de entidades con fines lucrativos, monte de aprovechamiento público o cooperativas agrarias».

También en el caso de los BICES hay un par de recibos exentos de pago, uno correspondiente a las carreteras interiores del puerto comercial de Sagunt y otro que no se puede revelar por mantenerse en secreto.

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Recargas por viviendas vacías

Las últimas modificaciones de la ordenanza que regula el IBI entraron en vigor a principios de 2025, con el tipo de gravamen del 0,4 % en el caso del urbano, el mínimo legal. Otra apostilla que se introdujo es la recarga de este impuesto entre los propietarios de viviendas vacías, un extremo que se empezará a aplicar en 2027, ya que requería que ese desuso se prolongara durante dos años.