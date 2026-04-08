La cirujana Sandra Díaz explora la vida y el duelo en una novela gráfica

Una cirujana de la Unidad Funcional de Patología Mamaria del Hospital de Sagunt , Sandra Díaz Sierra, mostró recientemente sus otros talentos en la capital del Camp de Morvedre. Lo hizo al presentar su obra Cartas numeradas (SaludArte Ediciones).

Es una novela gráfica epistolar construida a partir de las más de 4.800 cartas que escribió desde el 2 de agosto de 2012 tras el fallecimiento por cáncer de mama de su mejor amiga, Laura. En la novela se pueden encontrar más de 40 cartas. La autora es cirujana en la Unidad Funcional de Patología Mamaria del Hospital de Sagunt, ilustradora y escritora.

Díaz asegura que "soy artista antes que médica", ha escrito e ilustrado durante toda su vida. Sandra se define como “una persona serena y feliz" que pone "el arte al servicio de la Medicina y esculpo mi mundo interior contando y dibujando historias”, asegura la artista dando voz a historias como la de su quinto libro y primera novela.

Relación epistolar

Sandra Díaz ha ilustrado y añadido la parte gráfica para intentar hilar en una novela que contase su historia, "esa relación epistolar que, vista desde fuera es de manera unilateral, pero, estamos metidas las dos", además de contar los últimos años de su vida y enseñar al lector cómo ha vivido su duelo durante estos años.

La creadora asegura que, a través de esas cartas no habla ni de enfermedad ni de muerte, sino "de vida, de las cosas que pasan, que la vida trae y se lleva". Afirma que es un libro donde habla de esperanza, "a mí me gusta siempre decir que nos han metido en la cabeza un refrán que es 'mientras hay vida, hay esperanza' y yo lo entiendo completamente al contrario, pienso que siempre que hay esperanza, hay vida, sea de la forma que sea y en la dimensión que queramos considerarla", añade la autora.

Dos pasiones

Desde bien temprano, Sandra tenía claro lo que quería, "le dije a mi padre cuando era pequeña que había dos cosas que me apasionaban que eran el arte y la medicina y mi padre me dio el consejo de dedicarme a algo que me diera de comer, si eres médico siempre podrás ser artista, pero si eres artista no podrás ser médico", cuenta Díaz. Tomó la decisión de combinar ambas profesiones, pero es desde 2018 hasta ahora, cuando la trayectoria literaria y gráfica ha ido desarrollándose "un poquito más".

Sandra Díaz no deja de crear, ya que tiene en marcha dos proyectos literarios. El primero es un poemario gráfico, escrito junto a su amiga y también médica y escritora, Magda Querol, y el segundo es su próxima novela gráfica, que "abordará la maternidad desde todos sus ángulos y aristas", prometiendo ser íntima y honesta, concluye.