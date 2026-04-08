La Lira Saguntina actuará en el Palau de la Música de València
La centenaria sociedad solicita al Ayuntamiento de Sagunt que le dedique una calle, plaza o espacio público
Patricia Granell
La Societat Musical Lira Saguntina vive uno de los mejores momentos de su historia. Una prueba de esto es su actuación en el concierto benéfico 'Viva la Zarzuela' en favor de la Fundación Maides. Tendrá lugar en el Palau de la Música de València este sábado 11 de abril a las 19 horas en la sala José Iturbi y contará con la participación de los cantantes líricos Carmen Bosó y Javier Bovea.
Las entradas se pueden conseguir a través de las mujeres de las mujeres integrantes de la Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados, en las oficinas de la Fundación Maides y en la página web del Palau de la Música y su precio es de 10 euros.
Asamblea general
Otra muestra de que la Societat Musical Lira Saguntina está más viva que nunca es la reciente renovación de su junta directiva. En la última asamblea general, José Manuel Tarazona fue elegido, de nuevo, como presidente. Además, se aprobó la integración de nuevos componentes de la junta que trabajarán para mejorar la entidad tanto en el lado musical, educativo y cultural como en el económico y social.
La junta ha aceptado la solicitud para que el Ayuntamiento de Sagunt dedique una calle, una plaza o un espacio público a la centenaria Sociedad Musical Lira Saguntina. Con ello, según señalan, se pondría en valor el trabajo que se lleva realizando desde 1908. Los objetivos de la sociedad musical se centran en fomentar la música, la formación, la difusión musical y la cohesión social en Sagunt.
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