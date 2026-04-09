El 8M no es cosa de un día en Faura
El ayuntamiento programa un taller literario sobre la igualdad de género este viernes en la Casa Gran
Patricia Granell
El Ayuntamiento de Faura ha programado una actividad enmarcada en la lucha por la igualdad de género. El consistorio utilizará la lectura para hacer un recorrido por la representación de la mujer a través de la literatura y la historia con las hadas y las brujas como hilo conductor.
El taller
El taller 'Literatura, bruixes, fades i xocolate', dirigido por la escritora Anna Moner, tendrá lugar en la Casa Gran este viernes 10 de abril a las 19 horas. La actividad, que cuenta con plazas limitadas y requiere de inscripción previa, combinará la literatura y la divulgación con la experiencia sensorial. El chocolate será el acompañante de los relatos reales de algunos de los casos más conocidos protagonizados por hadas y brujas en la historia, algunos vinculados con el territorio.
A través de textos literarios se descubrirán historias mágicas y terribles protagonizadas por personajes fantásticos y reales vinculados desde tiempos ancestrales a la imagen de la mujer. La concejala de Igualdad, Mariángeles Ramírez, destaca que "con esta programación queremos ofrecer espacios diversos para la reflexión y la participación, alargando el 8M más allá de un día e implicando a toda la ciudadanía en la construcción de una sociedad más igualitaria y consciente".
La sesión abordará la visión tradicional de las hadas como criaturas etéreas, bellas, frágiles e inaccesibles que se asocian a los ideales de pureza y perfección. Además, se reflexionará sobre la otra cara de esta representación: la persecución histórica de muchas mujeres que, al no adaptarse a los roles impuestos o por mostrar comportamientos considerados fuera de norma, han sido víctimas de la barbarie y la religión, condenadas a la horca o a la hoguera y estigmatizadas como brujas, según lamentan desde el consistorio de les Valls
Calendario de actividades
El Ayuntamiento de Faura sigue ampliando y enriqueciendo la programación por el Día de la Mujer alargándola durante el mes de abril con actividades que combinan cultura, reflexión y participación ciudadana. El calendario terminará el próximo 26 de abril con un concierto a cargo de Patraix Clarinet Quartet que pondrá fin a una agenda comprometida con la igualdad.
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