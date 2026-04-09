Arde un contenedor de madrugada en el Port de Sagunt
El fuego, que sofocaron los bomberos, afectó a un vehículo estacionado
La quema de contenedores de basura volvió a sacudir la pasada madrugada al núcleo del Port de Sagunt. En esta ocasión fue sobre las 3 horas, cuando una llamada a los servicios de emergencia alertó del incendio que se produjo en el barrio de Wichita, concretamente en la calle Reina Isabel.
Tanto una dotación del parque de bomberos de Sagunt como una patrulla de la Policía Nacional se personaron en el lugar. Después de unos 20 minutos de trabajo, según confirman desde el consorcio provincial, las llamas quedaron extinguidas y se evitó así que se propagaran por los contenedores colindantes, aunque uno de ellos también quedó dañado en un lateral.
Vehículos afectados
Lo que no pudo evitar el personal de emergencia fue que un vehículo que se encontraba junto al lugar del incendio se viera seriamente afectado hasta el punto de arder una de las ruedas traseras y también se produjeran daños en el costado del conductor. Otro coche también presentaba alguna secuela tras la extinción del fuego.
Origen
Por lo que respecta al origen de las llamas, desde la Policía Nacional han reconocido que no han podido determinar qué provocó el incendio o incluso si fue o no intencionado.
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