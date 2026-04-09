El badén del río entre Port de Sagunt y Canet se convierte en un punto crítico

La falta de una vía de comunicación entre el Port de Sagunt y Canet d'en Berenguer por la costa ha convertido el badén del río en una alternativa desde 2017, por la que pasan a diario centenares de vehículos.

El uso continuado de esta vía además del paso del tiempo ha provocado un importante desgaste en esta pseudocarretera llena de baches y agujeros de importante consideración que implican un alto riego para todos los usuarios. Son varios los conductores que ya se han quejado por el estado del firme, ya que son muy pocos los tramos en los que no haya desperfectos.

El tráfico por la zona se ha incrementado en estos días de Semana Santa y Pascua con la llegada de turistas, lo que ha aumentado el tránsito entre las dos zonas de costa, que solo tiene esta vía de conexión para vehículos mientras que para los viandantes está la Senda Blava. Esto ha llevado a que crezcan las protestas por el aspecto que presenta esta conexión.

Imagen del mal estado del firme. / Daniel Tortajada

Actuaciones

Con respecto a posibles actuaciones, ninguno de los dos ayuntamientos afectados, tanto el de Sagunt como el Canet pueden ejecutarlas , ya que la vía es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar , organismo al que este diario ha preguntado al respecto, sin obtener respuesta.

Las malas condiciones en las que se encuentra el badén que cruza el río y la carretera contigua a este que lleva, por un lado, a la entrada de Canet a la altura de las nuevas torres de la urbanización Gran Canet y por el otro, a la avenida Mediterráneo de Port de Sagunt, ha generado más de un accidente. Y es que las dimensiones de los agujeros hacen intransitable la vía además de revestirla de un potencial peligro, no solo para coches sino para motocicletas.

Los agujeros se multiplican en la vía. / Daniel Tortajada

Última intervención

La última intervención que se realizaba en la zona fue en 2019, con Quico Fernández (Compromís) como alcalde de Sagunt. Ese mes de mayo, el primer edil mantuvo una reunión bilateral con la CHJ para abordar algunas de las cuestiones que eran de su competencia y que afectaban al ayuntamiento. Entre esos temas se trató el vado que atraviesa el río entre Canet y Port de Sagunt, que estaba cerrado por aquel entonces.

En esa reunión, el ministerio dio luz verde a Sagunt para retirar las vallas que impedían el paso por el badén y a abrir la circulación, una medida provisional que resolvía temporalmente la problemática de la movilidad entre Port de Sagunt y Canet, ya que la definitiva pasaba por la construcción de un puente, que de momento, lleva dos décadas sin llevarse a cabo y de momento, en los últimos cinco años, prácticamente en stand by.