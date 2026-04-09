El mejor tiro con arco de la Comunitat Valenciana vuelve a Sagunt después de dos décadas
Arqueros de Morvedre organiza, con el respaldo del Ayuntamiento de Sagunt, una tirada de la liga al aire libre
Patricia Granell
El Club Arqueros de Morvedre celebrará entre el sábado 11 y domingo 12 de abril la primera tirada de la liga de aire libre de la Comunitat Valenciana. Esta cita tendrá lugar en el campo de tiro de Xulla en Sagunt. El evento reunirá a cerca de 130 participantes procedentes de distintos puntos de la región.
Esta competición adquiere, además, un significado especial al coincidir con el 38º aniversario del club. Con casi cuatro décadas de trayectoria, Arqueros de Morvedre se ha posicionado como una entidad de referencia debido a su compromiso, constancia y contribución al desarrollo del tiro con arco en la Comunitat Valenciana. Esta edición supone también la recuperación de la organización de una competición 20 años después.
La prueba
La prueba cuenta con la colaboración y el respaldo del Ayuntamiento de Sagunt, concretamente de las concejalías de Deportes y Turismo, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer posible este evento.
Con esta iniciativa, Arqueros de Morvedre no solo celebra su legado, sino que reafirma su papel activo en la promoción del deporte y en la dinamización del calendario competitivo autonómico.
Asimismo, el club invita a toda la ciudadanía a acercarse durante el fin de semana para descubrir de primera mano en qué consiste el tiro con arco de competición, conocer sus características y disfrutar de una disciplina que combina precisión, concentración y técnica en un entorno deportivo de alto nivel.
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