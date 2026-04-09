Roser Furió publica 'Collita d’aigua', un poemario existencial inspirado en el Mediterráneo
Con 42 tankas y siete interludios en prosa, la obra ofrece una reflexión sobre la vida y el tiempo
Albert Vidal
La poeta de Canet d’en Berenguer, Roser Furió, presenta su nuevo libro, 'Collita d’aigua', un poemario que nace de una profunda conexión con el Mediterráneo y con el paisaje íntimo que lo rodea. Furió, comenta: “estas olas hablan de mí, del mar que miro y estimo”. “No puedo cosechar el agua del mar pero si zambullirme en la inmensidad de su misterio”, añade. La autora, confiesa: “hablo sobre la vida y sobre el paso del tiempo que nos devora como un ejército imparable”.
La obra
La obra está compuesta por 42 tankas, composiciones poéticas de origen japonés, de mayor extensión que los haikus, y 7 interludios en prosa poética que interrumpen deliberadamente el ritmo lírico. Estos interludios, situados cada seis tankas, “rompen el canto de las olas” y abren un espacio de reflexión sobre la vida y el paso del tiempo, entendido como una fuerza implacable.
El título del libro, 'Collita d’aigua', encierra una paradoja poética que la autora comparte con la poeta Imma López-Pavia, encargada del prólogo. Tal y como señala, el agua no se deja “cosechar” ni “atrapar”, se escurre entre los dedos; sin embargo, sí permite al ser humano sumergirse en la inmensidad de su misterio. Esta idea vertebra el conjunto de la obra, que transita entre lo sensorial y lo filosófico, aunque a lo largo y ancho de este trabajo se destila parte de la vida de la poeta.
Roser Furió
En este nuevo trabajo en solitario, Roser Furió consolida una voz propia tras una amplia trayectoria de colaboraciones en publicaciones colectivas, tanto en poesía como en prosa. 'Collita d’aigua' se presenta así como un proyecto personal y maduro, donde la autora explora la relación entre el ser humano, la naturaleza y el tiempo desde una mirada íntima y evocadora.
La publicación del poemario supone un nuevo paso en la trayectoria literaria de la autora canetera, reafirmando su compromiso con la creación poética y con la exploración de formas y sensibilidades diversas tras sus múltiples incursiones en el mundo de la literatura y de cosechar premios como el Poseía Xavier Casp o el II Concurs literari de Quartell. 'Collita d’aigua', editado por Onada edicions ofrece la posibilidad de disfrutar de la lectura de una manera sosegada y concienzuda.
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