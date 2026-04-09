Estos serán los precios de salida de la nueva promoción de viviendas en Sagunt

Una constructora especializada en sistemas industrializados «de vanguardia» desarrollará en Sagunt una promoción de 300 viviendas de protección pública (VPP). Así lo ha anunciado después de la adquisición de dos parcelas en el PAI Fusión, que se extienden entre ambas por más de 6.500 metros cuadrados.

Terrenos del PAI Fusión en Sagunt. / Daniel Tortajada

Este movimiento «estratégico» responde al «boom industrial» en la zona, según defienden, debido a la puesta en marcha de los centros de trabajo de PowerCo, Inditex o Mercadona, que «atraerán a más de 6.000 trabajadores durante los próximos dos años». Esta situación, que agrava la crisis de precios que vive el sector en otros ámbitos, acelera «la necesidad habitacional en uno de los territorios con mayor proyección económica del país».

De uno a tres dormitorios

Para absorber parte de esta «fuerte demanda», la promotora, Neobricks, ofrece sus viviendas de uno a tres dormitorios como «solución accesible, moderna y eficiente para las familias y profesionales que se asienten en la región». Sobre los tiempos, el proyecto se desarrollará en dos fases, según adelantan, mientras que la entrega de llaves está programada para finales de 2028.

Desde la apuesta por «los estándares y acabados de calidad», la promotora asegura que los inmuebles contarán con «materiales de primer nivel, incluyendo pavimentos, cocinas y baños, elevando el confort y el diseño de la VPP». Otro de los detalles que se ha dado a conocer es el precio de salida de las viviendas a partir de los 143.600 euros.

Sistema industrializado

Con el objetivo de «garantizar la máxima eficiencia, calidad y cumplimiento de los plazos», la promotora ha confiado la construcción del proyecto a 011h, empresa innovadora en la aplicación de tecnología y métodos avanzados. Según explican, el complejo se edificará mediante un sistema industrializado de vanguardia que abarca la totalidad de la estructura del edificio. Este modelo incluye la integración de baños completamente industrializados y fachadas de altas prestaciones con acabados cerámicos, precisan.

La estrecha colaboración entre estas dos compañías ya está dando frutos en la Comunitat Valenciana, con la construcción del residencial Calderona Homes, un proyecto de 160 viviendas en Massamagrell.

Lista de espera abierta

En el caso de Sagunt, la precomercialización ya se ha iniciado por medio de RK Palanca Fontestad, que ha habilitado una lista de espera abierta para los futuros compradores. Según destacan desde la promotora, la inscripción en esta primera fase otorga ventajas como la posibilidad de escoger la planta, la orientación y la distribución exacta de su vivienda con el mismo precio de salida.

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Gigafactoría

Sobre su elección de Sagunt para desarrollar esta iniciativa, los promotores insisten en que la capital del Camp de Morvedre «se ha consolidado como el gran polo industrial y logístico del sur de Europa. La llegada de la gigafactoría de baterías de Volkswagen, junto con la implantación y expansión de otros gigantes, impulsará la llegada de nuevos residentes», a quienes la ciudad no está preparada para acoger, al menos desde el punto de vista de la disponibilidad actual de viviendas, según coinciden en señalar desde el sector.