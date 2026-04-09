Así se han resuelto las últimas demandas por las expropiaciones de Parc Sagunt II

Un total de 17 sentencias. Ese es el balance provisional del pulso judicial que mantienen muchos de los antiguos propietarios de Parc Sagunt II por la expropiación de los terrenos donde ya se levanta la futura gigafactoría de PowerCo. Desde Espais Econòmics Empresarials (EEE) detallan sobre estas resoluciones que, «en todos los casos», abordan cuestiones de contenido «estrictamente económico, sin afección al desarrollo ni a la validez del procedimiento».

La última remesa de estos pronunciamientos judiciales concentró hasta nueve fallos en apenas cuatro días, de los que apenas dos desestimaron las pretensiones de los anteriores propietarios, mientras que, en las restantes siete, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana atiende alguna de sus reclamaciones, especialmente la falta de aplicación de la tasa de capitalización, que obliga a una nueva valoración con un incremento del precio del 1,5 %, según las sentencias a las que ha tenido acceso Levante-EMV.

Vista de las obras de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt. / Daniel Tortajada

Este concepto es una métrica inmobiliaria para calcular la rentabilidad anual esperada de una propiedad. En otro par de casos, las sentencias también han incorporado en la valoración tanto los sistemas instalados de riego por goteo como los plantones que todavía se mantenían en la parcela antes de la ocupación de los terrenos.

Conceptos indemnizatorios

Desde EEE, participada al 50 % por fondos estatales y autonómicos, insisten en que «la mayoría -de las resoluciones judiciales- estiman cuestiones parciales, fundamentalmente relacionadas con la valoración de determinados conceptos indemnizatorios, pero no alteran el marco general de las expropiaciones».

Entre los últimos pronunciamientos del TSJ sobre esta cuestión, el caso que más diferencia presentaba entre la reclamación de los antiguos dueños, que ascendía a 570.000 euros, y la baremación determinada en su momento por el jurado de expropiación, que le otorgó un valor ligeramente por encima de los 100.000 euros, era una parcela de 5.000 metros cuadrados, en la que se producían clementinas hasta 2018, cuando se arrancaron los árboles para pasar al barbecho.

Alegaciones

Los antiguos propietarios alegaban en su recurso falta de motivación en el acuerdo del jurado de expropiación; la vulneración de la legislación referente al suelo y a la rehabilitación urbana; error en el cálculo del factor de localización, al tener en cuenta la población de Puçol y dos urbanizaciones próximas, en lugar de la de Sagunt; así como la mencionada tasa de capitalización. Incluso en este último extremo en el que el TSJ atiende la demanda de los antiguos dueños, el porcentaje aplicado se queda en el 1,5 %, cuando los reclamantes pedían que se elevara al 1,84 %.

Más recursos

Tanto esta como el resto de estas nueve sentencias emitidas en muy pocos días todavía no son firmes, ya que, en un plazo de un mes desde su notificación, cabe recurso de casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ.