Las viviendas cooperativas ganan adeptos en Sagunt
Compromís respalda el proyecto de Palància Cohabitatge para promover soluciones residenciales solidarias y sostenibles
Patricia Granell
Compromís se ha reunido con la cooperativa Palància Cohabitatge para conocer de primera mano su proyecto. Se trata de una alternativa habitacional a la compra y alquiler de vivienda con el objetivo de "vivir de una manera solidaria, sostenible y en compañía". La formación valencianista respalda esta iniciativa para hacer frente a la crisis por el aumento de los precios del mercado inmobiliario.
Acceso a la vivienda
La portavoz municipal, Maria Josep Picó, señala que "el acceso a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad" y destaca que el crecimiento poblacional del municipio, vinculado en gran parte al desarrollo de Parc Sagunt II, refuerza "la necesidad de impulsar políticas valientes en defensa del derecho de la ciudadanía a la vivienda".
En este sentido, Picó pone en valor el proyecto impulsado por la cooperativa Palància Cohabitatge, que está "comprometido con la inclusión social, la sostenibilidad ecológica, la autogestión colectiva y una forma de vida compartida que combate el individualismo y la exclusión".
Agenda 2030
Además, la concejala de Compromís subraya que se trata de "una propuesta con mucho recorrido y trabajo de años detrás, alineada con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, como el fin de la pobreza, la salud y el bienestar, la igualdad de género y el acceso a una energía asequible y no contaminante", ya que es autosuficiente energéticamente.
Marco legal
La Ley 3/2023 de viviendas cooperativas, según recuerda la formación valencianista, regula las obligaciones que las cooperativas en régimen de cesión de uso deben cumplir. Entre ellas destacan el mantenimiento de la titularidad colectiva del suelo y las edificaciones, sin división horizontal; el establecimiento de un régimen de cuotas no retornables, destinadas a sufragar el coste de construcción o adquisición; la disposición de un fondo de reserva, para garantizar la sostenibilidad económica del proyecto; así como la inclusión de un mínimo del 15 % de las viviendas para colectivos con necesidades especiales, como mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia, etc.
"Como explican en su propuesta, este modelo combina seguridad de uso a largo plazo, estabilidad financiera, control democrático y valores colectivos, contribuyendo al derecho a la vivienda definida en la Constitución Española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, concluye Picó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo
- La Generalitat se adelanta al Gobierno y adjudica la construcción de 29 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València