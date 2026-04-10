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El Ayuntamiento de Sagunt firma un convenio de colaboración con el Hotel Barú

El objetivo del acuerdo es fomentar el empleo local generando oportunidades laborales

Alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

Alcalde de Sagunt, Darío Moreno. / Daniel Tortajada

Patricia Granell

Sagunt

El departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Sagunt impulsa un convenio de colaboración con la empresa Sorito VLC S.L. (Hotel Barú) con el objetivo de fomentar el empleo local vinculado al crecimiento del sector turístico en el municipio.

La iniciativa

Esta iniciativa se enmarca en la reciente ampliación de un establecimiento hotelero, que permitirá aumentar la capacidad y los servicios ofrecidos, generando nuevas oportunidades laborales.

Acuerdo del Ayuntamiento de Sagunt con el Hotel Barú

Acuerdo del Ayuntamiento de Sagunt con el Hotel Barú / Ayuntamiento de Sagunt

La actuación está orientada a facilitar la inserción laboral de personas en desempleo, jóvenes y colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo. Con esta medida se refuerza, al mismo tiempo, la calidad y competitividad del destino turístico.

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El acuerdo

El acuerdo, firmado por el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el responsable del Hotel Barú, tendrá un impacto positivo tanto en el ámbito económico como social. Además, contribuirá a la mejora de la empleabilidad y a la reducción del desempleo. La colaboración entre ambas partes se basa en objetivos comunes de desarrollo local y cohesión social.

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