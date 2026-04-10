La CHJ advierte que el mantenimiento del badén entre Port de Sagunt y Canet es competencia municipal

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha afirmado que el mantenimiento del badén del río que une Port de Sagunt con Canet d'en Berenguer por la costa es responsabilidad de estos dos ayuntamientos. Una información que contrasta con la sostenida por ambas administraciones locales desde donde se especificó a Levante-EMV que la competencia era del ministerio, argumento que utilizaron desde los dos consistorios para justificar la falta de actuación en la zona.

Unas declaraciones que se producen a tenor del mal estado que presenta esta vía de conexión, llena de baches y agujeros a lo largo de todo su recorrido, lo que la convierte en un punto crítico y de alto riesgo para los usuarios, tal y como publicó este jueves este diario. Una situación que se produce por el desgaste y la cantidad de tráfico que soporta esta pseudocarretera con un paso de centenares de vehículos diarios, consecuencia de la falta de una alternativa por la costa, como iba a ser el puente, cuyo proyecto, de momento, continúa sin avanzar.

Estado de uno de los tramos de la carretera / Daniel Tortajada

Respuestas

Desde que Levante-EMV solicitó información a la CHJ, el pasado 27 de marzo, sobre la competencia para actuar en este badén, la respuesta se producía este jueves, en la que el organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica explicaba que, en la actualidad esa responsabilidad de intervenir si está en mal estado este paso-badén es de los ayuntamientos de Canet y Sagunt. "Según el expediente 2016AP0385 obrante en este organismo, con doble resolución a cada Ayuntamiento de enero 2020, la Confederación Hidrográfica del Júcar autorizó, de forma provisional, el uso de este paso-badén en tanto se llevaba a cabo el proyecto previsto, por parte de dichos consistorios, de construir un nuevo puente de conexión entre ambos municipios", así lo explica el ministerio.

Pero además, desde la CHJ se insiste que ambas administraciones deben velar por la seguridad de esta vía de conexión. "En estas autorizaciones, concretamente en el punto nº3, se indica específicamente: Corresponde al titular del badén la implantación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, incluso el control y prohibición de accesos en situación de avenida o cuando la circulación de caudales por el río suponga riesgo. Así como el adecuado estado para la circulación y la seguridad vial en los caminos de acceso al badén", implementaban en su aclaración a este diario.

Los agujeros son continuos en esta vía / Daniel Tortajada

Ante la respuesta de la CHJ, el alcalde de Canet, Pere Antoni ha adelantado a Levante-EMV que "actuaremos de forma inmediata para garantizar la seguridad de los usuarios , dando solución a los problemas de firme que tiene el badén a su paso por Canet", afirmaba.

Este diario está a la espera de una respuesta por parte de Sagunt.

Intervención

Cabe recordar, tal y como ya ha publicado Levante-EMV que la última intervención que se realizó en la zona fue en 2019, dos años después de que el alcalde de Canet por entonces Leandro Benito y Quico Fernández intermediaran para abrir a la circulación esta conexión. Después de este acuerdo volvió a cerrarse hasta que en 2019 Fernández consiguió reabrirlo de nuevo, además de acondicionarlo con la autorización de CHJ.