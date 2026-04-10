Conoce la agenda cultural de primavera de Canet

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer presenta su agenda cultural de primavera. La exposición de la artista ucraniana Nataliia Safonova, 'Patchwork. La lengua de la tela: historias cosidas con color y tiempo', inaugurada el pasado 7 de abril y abierta al público hasta el día 24 en la Casa de los Llano, dio el pistoletazo de salida a la programación. La muestra explora el patchwork como lenguaje artístico, una técnica de costura que consiste en coser piezas de tela en un diseño más grande como lenguaje para convertir en arte sus creaciones.

A la izquierda está Nataliia Sofonova / Ayuntamiento de Canet

El alcalde de la localidad, Pere Antoni, señaló que, "una vez más, hemos querido hacer una programación ecléctica, comprometida, en castellano y valenciano, en la que cada canetero o canetera encuentre al menos una propuesta que le guste. Por supuesto, la calidad es otra de las características de las más de 20 acciones que hemos incluido en la agenda cultural de primavera".

Abril

El 14 de abril tendrá lugar la presentación del libro 'Un poeta en la Guerra', de Juan Carlos Andreu a las 18 horas en la biblioteca municipal.

Por otro lado, el domingo 26 de abril a las 18 horas se proyectará la película 'La invasió dels Barbars' de Vicente Monzonís en el Auditori, con la entrada gratuita.

Escena de la película 'La Invasió dels Barbars' / Ayuntamiento de Canet

La música será otra de las protagonistas de esta temporada. La primera cita llegará con el tradicional concierto de primavera de la Societat Musical de Canet d’en Berenguer el próximo 18 de abril a las 19 horas en el Auditori.

Mayo

En mayo, el sábado 9 a las 19 horas, el patio de la Casa de los Llano acogerá la conferencia y exhibición de baile de los años 20-40 ‘Raíces y movimiento’ de María Aparisi Galán. El domingo 10 a las 19 horas, en el mismo escenario, la Big Band SM Canet d’en Berenguer ofrecerá 'La gran despedida'.

El sábado 16 tendrá lugar en el Auditori Municipal a las 18 horas un intercambio de rondallas, en la que participarán la Sant Pere, en representación de Canet, y la coral rondalla Adagio La Amistad.

Junio

En junio, la música sonará tres veces: el sábado 6, con el Festival de Bandas Jóvenes, y el domingo 14 con el concierto de intercambio de la orquesta B de la Societat Musical de Canet y la banda de Faura. Ambas citas serán a las 12 horas, en el Auditori, y la entrada será gratuita.

Por último, el viernes 12 a las 22.30 horas, la Orquesta B de la Societat y la Big Band llegarán a la Casa de los Llano.

Artes escénicas y más

El calendario cultural también tiene espacio para las artes escénicas. La primera obra será 'Las Mujeres de la Mancha', a cargo de la Associació de Dones Carmen de Burgos de Moncofa, que ofrecerá una visión feminista de 'El Quijote' el 11 de abril a las 19 horas en el Auditori.

El humor se subirá al escenario del Auditori con el espectáculo ‘La memoria i altres coses que no en recorde’ de la mano de Óscar Tramoyeres el sábado 25 a las 19 horas, la entrada tiene un coste de 5 euros.

Oscar tramoyeres. / Ayuntamiento de Canet

Para los niños

Para los más pequeños, el 22 de abril en la biblioteca municipal se representará 'La manzana roja' a cargo de Elisa M. Matallín 'La Matallina'.

El 23 de mayo en el Auditori tendrá lugar 'Curtains' , una comedia musical solidaria a cargo de Mussol Teatre.

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Arte

Por lo que respecta al arte, del 8 al 22 de mayo, se podrá visitar la exposición de dibujo y piedras ‘El Color de la Nota’ de Xusa Caballer. Del 1 al 15 de junio, la sala de exposiciones de Casa de los Llano albergará la muestra de la asociación cultural ArteCanet.