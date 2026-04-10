Cruce de acusaciones por el "bloqueo" de la recuperación de un espacio emblemático del Port de Sagunt

La revitalización del complejo que supone durante estos días la celebración del Gerencia Fest no es ni mucho menos suficiente para Iniciativa Porteña a la hora del disfrute ciudadano de este espacio municipal. En un tema que ya ha generado enfrentamientos previos entre el gobierno y la oposición, los segregacionistas denuncian ahora que, mientras "el ayuntamiento se va a gastar 400.000 euros más en el Grau Vell", para la segunda fase de la Gerencia "no pone ni un euro", en palabras de su portavoz, Eduardo Márquez.

Además de recordar el retraso que acumula el desarrollo del plan director de este complejo, aprobado hace casi una década, IP reclama más inversiones. "Igual que para el Grau Vell -añaden-, se debe buscar financiación para la Gerencia", además de que "el ayuntamiento también debe aportar recursos" para que la recuperación de este emblemático espacio "sea una realidad".

Presión

Frente a estas palabras, desde el gobierno de Sagunt admiten que el avance del proyecto sigue "bloqueado", aunque no desfallecen en sus "presiones" a la Diputació de València para "que cumpla con los compromisos adquiridos para financiar la segunda fase". Además, invita a IP a que "también presione a sus socios políticos de Ens Uneix", que gobiernan el organismo provincial junto a los populares.

Estado que presenta uno de los chalés de la Gerencia. / Daniel Tortajada

A estas fuentes no les convence la justificación de la diputación para no avanzar en este proyecto por la falta de presupuestos. El gobierno local recuerda que esa ausencia de cuentas responde a la falta de acuerdo en la coalición de gobierno. De hecho, califican este argumento de "falso", al estar abierta la posibilidad "como ha pasado para Ontinyent" de aprobar una subvención nominativa.

Vicepresidencia de la diputación

Sobre su papel en la administración provincial, Márquez destaca que "seguimos en contacto con la vicepresidencia para que ayude al proyecto de la Gerencia, pero lo que resulta incomprensible es que el gobierno de Sagunto no quiera poner ni un céntimo de un presupuesto de 100 millones de euros para ejecutar este proyecto tan importante para el Puerto".

Estas prioridades, según los segregacionistas, suponen "un nuevo intento de manipular la historia de manera malintencionada, explicando que Sagunto siempre fue una duópolis. Intentan hacer creer que el Puerto es una refundación del antiguo puerto romano, una afirmación completamente falsa. Para sustentar esta nueva manera de ver la historia, pretenden restaurar el Grau Vell, pero habrá que estar muy pendientes de cuál es la historia que introducen en ese centro de interpretación".

Noticias relacionadas

Basura y maleza

Otra crítica sobre la Gerencia se refiere a las tareas de conservación del complejo. Márquez explica que "hemos recibido muchas críticas por el estado del entorno. La basura y la maleza campan a sus anchas", así que "pedimos un mejor mantenimiento, sobre todo en los viales que aún se encuentran cerrados al público".